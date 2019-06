CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Giugno 2019, 08:26

Partirà nella prima decade di luglio lo scavo archeologico nel castello di Casertavecchia, questa volta sotto l'egida del ministero dei beni culturali. Due settimane di lavoro intenso per scoprire, svelare, far conoscere le ricchezze del maniero casahirtano. Effettuate ieri operazioni di pulizia e taglio dell'erba che consentiranno la ripresa, a breve, delle attività di scavo da parte di studenti e archeologi dell'Università Vanvitelli.L'iniziativa fa seguito al campus del dipartimento di Lettere e beni culturali tenutosi, nello stesso periodo, lo scorso anno. Frutto di un protocollo di intesa tra il comune di Caserta, il dipartimento e la Soprintendenza archeologica di Caserta, l'accordo prevede la valorizzazione del borgo medievale, con particolare riferimento al castello. Quest'ultimo - come sottolineato da Nicola Busino, docente di Archeologia della tarda antichità e dell'alto medioevo all'Università Vanvitelli, in un suo studio - non è mai stato fatto oggetto di scavi puntuali e sistematici. Tra le operazioni di recupero e valorizzazione del monumento vanno citate le attività del 1972 per un campo internazionale promosso da una sezione ausiliaria della protezione civile guidata allora da Roberto Forlani; si trattò essenzialmente di attività di rimozione di crolli e le attività si concentrarono nell'ala orientale del castello (dov'è il cosiddetto palatium), nell'area meridionale e (in parte) in quella occidentale.