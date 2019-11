© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno completati con i fondi dell'Aru i lavori allodi Caserta , utilizzato durante le Universiadi, le cui opere di ammodernamento non sono state completate per l'inizio dell'evento; in particolare la curva sud, che affaccia su viale Medaglie d'Oro, strada molto trafficata di Caserta, fu abbattuta e al suo posto sarebbe dovuta nascere una piazza, ma ciò non è avvenuto, e sul terreno è invece rimasto il materiale di risulta.La giunta comunale guidata dal sindacoha infatti approvato, su proposta del vicesindacoe dell'assessore, il progetto definitivo dall'importo di 400mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio, ovviamente per il completamento della piazza ma anche degli ingressi e del settore distinti dell'impianto sportivo.«Mi auguro che il cantiere - ha detto il sindaco Marino - possa ripartire nel giro di due settimane, grazie all'impegno di Aru a finanziare le opere che concluderanno la riqualificazione dell'impianto».La delibera di giunta verrà inviata all'Agenzia regionale per le Universiadi, che ha già pronta la ditta che si occuperà di questo secondo lotto di lavori.