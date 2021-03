Jean Monnet riparte dopo il Covid con master e magistrale sul turismo

Lo stop della pandemia, e non poteva essere altrimenti, ha colpito anche il mondo dell’Università. Ma al Dipartimento di scienze politiche e turistiche, “Jean Monnet” dell’Università Vanvitelli, già si lavora per la ripresa. Una ripresa che non potrà fare a meno delle energie e delle competenze che, attraverso i giovani laureati, gli atenei potranno esprimere.

Francesco Eriberto D’Ippolito, ordinario di storia della giustizia e storia del diritto, è il nuovo direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Turistiche con sede a Caserta. Il suo ufficio è un via vai di docenti e collaboratori che fa da singolare contrasto ai corridoi e alle aule desolatamente vuote a causa del Covid.

«Sono certo che unendo gli sforzi - dice D’Ippolito - torneremo presto ad una didattica in sede, magari facendo tesoro dell’esperienza maturata con la Dad e conservando delle lezioni specifiche in video conferenza. Al momento stiamo mettendo a punto un piano di potenziamento e rilancio dei nostri insegnamenti il cui perno fondamentale è la magistrale in turismo».

Attualmente infatti la «Jean Monnet» offre una magistrale in Scienze Politiche ma il corso di turismo è triennale e quindi obbliga gli studenti a proseguire altrove il percorso di studi con master o altri due anni da aggiungere ai primi tre. «Uno dei nostri punti di forza - prosegue D’Ippolito - è quello di essere un dipartimento interdisciplinare con ottimi docenti di diritto, economia, storia, lingue, giusto per fare alcuni esempi. Questa versatilità la coniughiamo con la specializzazione dei nostri indirizzi. La magistrale in turismo è un obiettivo di medio termine ma, da subito, potenzieremo la nostra offerta formativa con i master».

E infatti già entro fine mese c’è l’impegno ad avviare un master in turismo, in formazione per la polizia locale, in pubblica amministrazione, in formazione degli enti locali.

«Ci sono contatti con associazioni ben radicate sul territorio come Confindustria - prosegue il direttore - o associazioni di Comuni come l’Anci. I master, di vario livello, sono uno strumento versatile ed efficace per completare la triennale in turismo nella nostra sede, ma anche per contribuire alla formazione del personale dirigenziale degli enti territoriali, come ad esempio i Comuni. Inoltre i nostri studenti, debitamente formati, potranno avere un contatto diretto con il mondo del lavoro e costituire un bacino privilegiato per le assunzioni da parte delle aziende che collaborano ai nostri master».

La Vanvitelli, come università della Campania, ha uno strettissimo legame con il territorio ma guarda oltre, punta ossia ad attrarre studenti anche da altre regioni italiane e dall’estero. «Ho avuto modo di parlarne con il rettore Nicoletti - aggiunge D’Ippolito - e mi ha assicurato che l’Ateneo ha in cantiere progetti per potenziare le strutture residenziali al servizio dei vari dipartimenti. Se miglioriamo la nostra capacità residenziale possiamo attuare una svolta accogliendo molti più studenti di altre regioni e anche stranieri, del resto la «Jean Monnet» ha sempre avuto uno scambio molto attivo di esperienza con Atenei di tutto il mondo e studenti di ogni nazionalità».

E le risorse? Quelle destinate all’Università e alla ricerca sono sempre molto esigue e un’università con sede a Caserta rischia di ricevere fondi minori rispetto ad Atenei con sede a Napoli. «Credo fermamente nell’universalità dell’insegnamento universitario - conclude il direttore D’Ippolito - e inoltre, pandemia a parte, gli attuali mezzi di comunicazione, rendono facile ogni sposamento. La centralità del nostro dipartimento dipende quindi dal lavoro fatto finora e da quello che sapremo fare, anche nell’attrarre, con progetti validi e credibili, contributi e risorse che vangono dal territorio».

