La seconda condanna non era scontata, ma le prove sono prove. E Caterina Corsica, la trentaquattrenne di Parete, assistente universitaria della «Vanvitelli», ieri è stata condannata a due anni di reclusione per stalking e violazione di domicilio.

La vittima della Corsica - per i giudici di Nola - era Vincenzo De Falco, professore di Diritto Pubblico Comparato, suo punto di riferimento e sua ossessione. D’altra parte, la sentenza di Santa Maria Capua Vetere di un anno fa aveva tracciato una rotta a matita con la condanna della Corsica per aver perseguitato anche una ricercatrice universitaria (di Pignataro Maggiore) della cattedra di De Falco. E ieri, il tribunale di Nola (giudice Giovanna Di Petti) ha inferto il colpo finale. Due anni di reclusione per l’ex assistente sono stati decisi a fronte di fatti ben precisi: il più inquietante, una irruzione nella facoltà di Giurisprudenza a Santa Maria Capua Vetere in occasione di un convegno sul colloquio italo-russo con ospiti russi nel palazzo Melzi di Santa Maria Capua Vetere. Era il 2019. Quella sera stessa, l’assistente Caterina Corsica si era poi presentata a casa della moglie del docente universitario, nel nolano. Arrestata dopo 10 denunce, assistita dall’avvocato Fabio Della Corte, ieri ha intascato la seconda condanna. L’avvocato Walter Mancuso che rappresenta il prof De Falco ha dimostrato che l’atteggiamento della donna aveva creato non pochi problemi al titolare della cattedra di Diritto Pubblico Comparato, provocando uno stato di agitazione nella famiglia del docente mai vissuto prima.