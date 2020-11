Entra in carica Gianfranco Nicoletti, da oggi rettore dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. «Con grande emozione oggi assumo il ruolo di rettore nell'Università che mi ha visto studente di Medicina - ha detto Nicoletti - e verso cui nutro un profondo senso di appartenenza che mi ha sempre spinto ad operare per la sua crescita e sviluppo». «Purtroppo non si terrà alcuna cerimonia di insediamento - ha spiegato - Il periodo che stiamo vivendo mi impone di agire nel rispetto delle nuove misure che con fatica e impegno la Regione e il Governo stanno chiedendo di rispettare. Speriamo di superare al più presto questo momento per poter poi avere una condivisione con tutta la comunità accademica».

Il programma del nuovo rettore prevede un grande lavoro di squadra. Nicoletti sarà infatti affiancato da un pro-rettore vicario e da cinque pro-rettori funzionali per i settori strategici. «A formare la squadra sono stati individuati anche molti delegati - ha detto ancora Nicoletti - (alcuni vengono confermati perché già nominati dalla precedente governance) che collaboreranno per dare impulso a quelle attività che sono fondamentali per l'Ateneo, che vanno potenziate e valorizzate per migliorarne le performance, quali ad esempio: la didattica, la ricerca, la terza missione, l'internazionalizzazione, l'orientamento, la disabilità, le pari opportunità».

La squadra di governance opererà in piena sinergia con la componente amministrativa potendo così contare su professionalità interne e sulle competenze dell'amministrazione secondo una formula di interazione già collaudata e che ha dato ottimi risultati. «Pur consapevole che il momento attuale costringe a pianificare nuove priorità a tutela della salute del personale e degli studenti - spiega il rettore della Vanvitelli - confido molto nel senso di responsabilità e nella grande passione che tanti profondono nel loro lavoro per garantire sempre livelli alti di professionalità e impegno necessari per il futuro di tutti quei giovani che hanno scelto di studiare alla Vanvitelli».

Un rettorato, quello di Nicoletti, nel segno della continuità. «Un ringraziamento speciale va al rettore Paolisso per tutto quello che ha fatto nel suo mandato, per il grande lavoro svolto a cui ho partecipato nel mio ruolo di pro-rettore vicario e che sarà da stimolo per proseguire nel solco del suo impegno, della sua dedizione, avendo sempre condiviso tante scelte a volte complesse ma sempre a fondo ponderate senza mai tralasciare i principi di legittimità e buona amministrazione».

Il nuovo rettore ha inviato alla comunità accademica una nota di saluto e di presentazione della squadra di governance evidenziando che il suo mandato sarà improntato al confronto partecipativo così come sarà dedicato a ricercare e sviluppare aperture verso l'esterno per costruire nuove opportunità per l'Ateneo al fine ultimo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei suoi studenti. «A questo punto - conclude - non resta altro che augurare a tutti buon lavoro con una particolare attenzione ai nostri studenti che ringrazio per la prova di grande maturità che stanno dando in questo periodo di emergenza epidemiologica».

