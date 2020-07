Prendono il via oggi le operazioni di voto per l'elezione del nuovo rettore dell'Universaità della Campania-Luigi Vanvitelli per il sessennio 2020-2026. Una votazione che non dovrebbe riservare sorprese. Infatti, c'è un unico candidato ed è Gianfranco Nicoletti, professore ordinario di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e direttore della scuola di specializzazione, oggi Prorettore Vicario. La strada del rettorato che, peraltro, Nicoletti frequenta da anni, da quando, cioè, ha affiancato l'uscente Giuseppe Paolisso nella governance dell'Ateneo casertano, dovrebbe, perciò, essere tutta in discesa. Oggi, dunque, si aprirà il seggio (l'unico) ubicato a Napoli, in via Costantinopoli 104, nella Sala Conferenze della Scuola di Medicina e Chirurgia e sarà costituito dal presidente Lorenzo Chieffi, professore di prima fascia presso il dipartimento di Giurisprudenza, da Rosanna Veneziano, professoressa di seconda fascia presso il dipartimento di Architettura e Anna Messere, ricercatrice a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie ambientali. Le votazioni si svolgeranno, dalle ore 9 alle 18,30, oggi e domani, mentre giovedì il seggio chiuderà alle 14. Subito dopo comincerà lo spoglio e nella stessa giornata dovrebbe essere già proclamato il vincitore. Ciascuna votazione è valida se si raggiungerà il quorum, ovvero se vi prenderà parte un terzo (351) degli aventi diritto al voto.



Secondo il regolamento elettorale vigente, si potranno effettuare altre tre votazioni stabilite, la seconda, per il 27 e 28 luglio, la terza per l'8 e il 9 settembre, la quarta per il 15 e 16 settembre. Infatti, come disposto dallo stesso Regolamento, nelle prime tre votazioni il rettore dovrà essere eletto con la maggioranza assoluta dei votanti, in caso di mancata elezione in questi primi tre appuntamenti, risulterà eletto il candidato che nella quarta votazione abbia riportato il maggior numero di voti. Eventualità, però, in questo caso, assolutamente improbabili viste le premesse e la candidatura unica. Gli elettori totali chiamati alle urne sono 1052, suddivisi in 625 docenti di I e II fascia, 261 ricercatori, 126 grandi elettori già eletti tra il personale amministrativo, 34 studenti, 2 ricercatoti componenti di Senato accademico e Consiglio di amministrazione, 3 rappresentanti amministrativi componenti del Senato Accademico, 1 amministrativo componente del Consiglio di amministrazione. Questa tornata elettorale, prevista inizialmente per il mese di giugno e slittata a causa dell'emergenza sanitaria, sarà, come moltissime altre cose, caratterizzata da distanziamento, mascherine, guanti ed igienizzante. Infatti, per garantire l'assoluta sicurezza sanitaria nell'espletamento delle operazioni di voto, l'amministrazione dell'Ateneo casertano si è impegnato ad assicurare il rispetto rigoroso delle disposizioni vigenti anti coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA