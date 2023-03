Un 8 marzo fra convegni, incontri, rassegne, seminari e mostre a Caserta e provincia: sono tante, infatti, le iniziative e le proposte di enti, istituzioni, associazioni per celebrare la Giornata internazionale della donna. All'Università «Luigi Vanvitelli», da domani, per tutto marzo e per i mesi successivi, si parlerà della condizione femminile tra stereotipi e pregiudizi.

Gli eventi, coordinati dalla delegata di ateneo alle Pari opportunità, Marianna Pignata, cominceranno domani con «L'X factor delle donne», convegno organizzato dal dipartimento di Scienze che racconterà le peculiarità della donna dal punto di vista genetico e molecolare. Nella stessa giornata saranno invece online due incontri organizzati dal dipartimento di Scienze mediche con un talk su «Una sfida di genere: la prevenzione diventa donna» e dal dipartimento di Medicina sperimentale, con il convegno «Donna ed obesità: sfatiamo falsi miti». Ma si parlerà anche di diritti a Giurisprudenza con un evento rivolto agli studenti delle scuole secondarie su «Voto alle donne! Tra giudizi e pregiudizi alla conquista di un diritto».

A Psicologia si tratterà della violenza, nel convegno «Lotto marzo: riflessioni, buone prassi e azioni di rete per il contrasto dei fenomeni di violenza di genere». Al dipartimento di Ingegneria (9 marzo, Aversa), seminario su «Le problematiche di genere nei corsi di laurea Stem». Nel corso del trimestre, tante ancora le iniziative: il dipartimento di Architettura ha in programma un calendario di eventi, che abbina «Storie» e «Mostre» di Architettura e Design, mentre il dipartimento di Scienze politiche realizza un ciclo di seminari su «Stereotipa. Che genere di uguaglianza?». A cornice del programma, le video interviste a ex studentesse, a cura del dipartimento di Economia.

Anche la Reggia celebra l'8 marzo, con l'ingresso gratuito alle donne. Al Belvedere di San Leucio è prevista, invece, una riduzione del costo del ticket. «La musica rompe il silenzio» è, poi, il titolo della kermesse musicale, organizzata dalla sezione casertana dell'Associazione donne giuriste Italia che si terrà domani, alle 18,30, al Teatro Città di pace di Puccianiello. Sempre domani (alle 17, sede Auser, via Roma, 8), «Donna, vita, libertà, quando le iraniane eravamo noi: la rivoluzione di Franca Viola», incontro promosso dall'Auser, presieduto da Rosa Maria Clemente. Domani, alle 10,30, presso la sede Uil Caserta, in via Renella, «Donne in prima fila. Per la loro dignità e per i diritti di tutte le persone»: Cgil, Cisl e Uil incontrano una rappresentanza della comunità iraniana. Giovedì, «Donne e non violenza, dalla disuguaglianza di genere alla guerra» è l'argomento dell'incontro (biblioteca diocesana, ore 18) con la docente universitaria Giuliana Martirani, organizzato dal club di Caserta del Soroptimist International, presieduto da Anna Ricciardi.

Domani a San Tammaro, (ore 18, cineforum De Curtis) «A tu per tu con le donne e la storia», a Caiazzo (ore 16, liceo scientifico Giannone) «Donna, vita, libertà», a San Marco Evangelista (dalle 10 alle 20, presso il Comune), «L'arte è donna». Ad Aversa, l'assessorato alla Cultura ha organizzato appuntamenti su «Il lungo cammino dei diritti delle donne». Si comincia oggi a palazzo Rebursa con il vernissage della mostra «Universo femminile» delle studentesse e degli studenti dell'istituto superiore «Leonardo da Vinci». Sempre oggi (alle 18, casa Cimarosa) si parlerà delle donne nella storia di Aversa. Domani, (18, casa Cimarosa), convegno-spettacolo «Donne oggi tra conquiste e diritti negati». In piazza Municipio, poi, stazionerà un camper dell'Asl per la prevenzione delle malattie femminili, iniziativa curata dalla consigliera Olga Diana. L'11 marzo (16,30 piazza Amedeo), «Piantiamo per i diritti e le pari opportunità»; lo stesso giorno, al teatro Cimarosa, spettacolo di danza «Seasons are woman».