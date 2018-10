Si è conclusa in Molise la latitanza dell'esponente del clan dei Casalesi Vincenzo Della Volpe, 52 anni originario di San Cipriano d'Aversa, ritenuto uomo di fiducia del capoclan Antonio Iovine, attuale collaboratore di giustizia. Della Volpe era ricercato dalla Polizia di Stato dallo scorso mese di luglio, da quando la Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli aveva emesso a suo carico l'ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 7 anni e 15 giorni di reclusione per associazione mafiosa e turbativa d'asta. Il 52enne è stato bloccato dagli uomini della Squadra Mobile di Caserta, con l'ausilio di quelli della Mobile di Campobasso, mentre percorreva a bordo di un veicolo di proprietà di un suo familiare la statale 647 bis, nel comune Lucito (Campobasso).

Giovedì 18 Ottobre 2018, 15:28

