Giallo sulla Domiziana, uomo trovato morto sul marciapiede: gli automobilisti danno l'allarme

CASTEL VOLTURNO - Scena raccapricciante per gli automobilisti in transito sulla Domiziana nei pressi del ponte sui Regi Lagni. Disteso sul marciapiedi un uomo di colore privo di vita. Numerose le segnalazioni che arrivano al numero d'emergenza. Sul posto corrono carabinieri e l'ambulanza del 118. Ma i sanitari non possono fare altro che costatare la morte. I carabinieri di Castel Volturno, invece, stanno creando di risalire all'identità dell'uomo che non aveva documenti con se. Etá apparente 40 anni, probabilmente é uno dei tanti stranieri irregolari del centro Africa presenti in zona. Forse era ospite di una palazzina vicino dove si trova la salma, stabile di tre piani abbandonato e occupato da decine di disperati. Sul corpo non ci sono ferite esterne. Probabile abbia avvertito un malore nella notte e il forte freddo abbia contribuito a provocargli un collasso letale, facendolo morire per strada, sprofondato nella sua stessa miseria.

