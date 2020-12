Tragedia sulla linea ferroviaria Napoli-Roma, via Formia, nei pressi della stazione ferroviaria di Falciano del Massico (Caserta), dove un uomo, probabilmente un immigrato, è rimasto ucciso intorno alle 5.30 dal treno in corsa. L'investimento ha provocato forti problemi alla circolazione, con linea per Formia interrotta, treni in ritardo anche di 120 minuti e deviati sulla linea «via Cassino».

Sul posto la Polfer sta eseguendo le indagini del caso. Ad avvisare i poliziotti il macchinista del treno.

