Mille vaccinati in un giorno, è record ma il contagio non si arresta a Caserta

Già oltre mille gli esponenti delle forze dell'ordine vaccinati, ma al contempo la diffusione del contagio aumenta e sembra che anche i decessi continuano a mantenersi su numeri alti rispetto alla media di qualche settimana fa. Sono 382 i nuovi contagiati in tutta la provincia emersi dalla processazione di 2.874 tamponi. Nonostante i 186 guariti (40.914 dall'inizio della pandemia), la situazione non accenna a migliorare e si sta stabilizzando la media delle due centinaia di positività in più al giorno.

Stando al report dell'Asl casertana pubblicato ieri, sono 5.779 i positivi attualmente in terapia per il Covid, divisi tra i reparti per l'assistenza ad alta intensità dei presidi dedicati e i pazienti presi in carico a livello domiciliare grazie all'attività dei Team Covid. Sono stati registrati, però anche sei decessi: ora sono 826 le vittime del Coronavirus in Terra di Lavoro dalla scorsa primavera. È chiaro che in questo momento il contagio fa paura e non tende a calare la propria diffusione, nonostante le restrizioni da lockdown di zona rossa, quale è stata definita la Campania. È possibile che la cittadinanza non senta il dovere, come nella scorsa primavera, di restare in casa e limitare contatti, oltre che osservare le misure di sicurezza. Fatto sta che i numeri registrano ciò che è possibile conoscere, ma non tutti i reali positivi al Covid: è giusto ricordare, infatti, che esiste una quota di contagiati che non viene conosciuta all'autorità sanitaria. Fino alla scorsa estate questa quota era presumibilmente circa due volte il dato dei positivi ufficiali. È altrettanto presumibile che tale proporzione diventi presto oggetto di riformulazione viste le nuove circostanze a distanza da un anno dallo scoppio dell'epidemia.

LEGGI ANCHE Lockdown-Dpcm, più facile passare in zona rossa e arancione. Pasqua, stretta come a Natale

Fattore principale che differenzia questo momento a quello dell'anno scorso è certamente il servizio vaccinale che, all'Asl di Caserta va avanti speditamente, molto di più rispetto a quelle delle altre aziende sanitarie e ospedaliere della regione. Stando al report regionale del 9 marzo, pubblicato ieri dall'azienda casertana, Caserta ha erogato circa 90mila somministrazioni: 60.858 prime dosi, 28.039 seconde dosi staccando di quasi 3.000 prime dosi l'Asl Napoli 1 Centro e di 4.000 l'Asl Napoli 2 Nord. Andando al dettaglio dell'opera vaccinale dell'azienda sanitaria casertana, il monitoraggio aggiornato alle 18.15 di ieri presentava il dato di 62.592 prime dosi iniettate di cui 29.230 seconde. Di questi, 23.268 sono gli operatori scolastici, docenti e non, 19.379 i cittadini over 80 anni e 1.095 esponenti delle forze dell'ordine che hanno iniziato a sottoporsi al vaccino due giorni fa.



Sono circa 50 i box vaccinali operativi in questo momento, ma in più di un'occasione la direzione dell'Asl guidata da Ferdinando Russo ha annunciato di poter potenziare tali locali fino ad arrivare a 100 ambulatori utili per il servizio vaccinale, in modo da poter procedere ancora più velocemente nella copertura vaccinale di tutta la popolazione. Naturalmente il potenziamento delle sedi avverrà, appena si creeranno le condizioni opportune, in quei centri dove già sono attivi i punti vaccinali, vale a dire i presidi ospedalieri del territorio di Maddaloni, Aversa, Marcianise, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca. Non tutti ricevono lo stesso vaccino, sebbene tutti i farmaci tutelino i pazienti dalla malattia grave, cioè dal Covid nella sua versione più aggressiva. Lo Pfeizer in questo momento, insieme al Moderna, è il vaccino che viene somministrato agli anziani con oltre 80 anni, i quali devono sottoporsi ad un richiamo nel giro di 21 e 28 giorni, a seconda del farmaco somministrato. Con l'Astrazeneca, invece, sono stati vaccinati gli operatori del mondo della scuola e ora viene iniettato alle forze dell'ordine. Con ogni probabilità, altre categorie professionali selezionate a seguire da questa ora in fase vaccinale, riceveranno lo stesso farmaco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA