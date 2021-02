Di sicuro c'è stato un momento di disorientamento quando, nella compilazione della scheda di anamnesi del format di adesione alla campagna vaccinale anti Covid, le donne ultraottantenni (o chi per loro) hanno letto la domanda «è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla prima o alla seconda amministrazione?«, e poi, «Sta allattando?». Domande alquanto fuori luogo per chi avrà certamente superato gli anni della menopausa da forse alcuni decenni.

Fatto sta che il form che ora deve essere compilato dalla popolazione selezionata per questa seconda fase del piano vaccinale, vale a dire gli ultraottantenni, appunto, con ogni probabilità verrà sottoposta anche al resto della cittadinanza al momento opportuno. Va da sé, quindi, che la stessa scheda di anamnesi, con il blocco standard di domande, vale per tutti i pazienti. Con ogni probabilità, anche per gli uomini.

