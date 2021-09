Vaccini a Caserta, giovedì open day dedicato alle donne in gravidanza

L'Asl di Caserta ha organizzato per giovedì 16 settembre la prima giornata di open day dalle 8 alle 20 per la vaccinazione delle donne in gravidanza; la somministrazione dei vaccini avverrà nel centro vaccinale del presidio ospedaliero Dottoressa Anastasia Guerriero di Marcianise, con l'assistenza di medici vaccinatori e specialisti ginecologi.

«Le donne in attesa - fa sapere l'Asl di Caserta diretta da Ferdinando Russo - grazie alla collaborazione dei consultori aziendali, troveranno una linea vaccinale dedicata e personale medico e ostetrico che le assisterà. L'accesso è libero, senza necessità di prenotazione, sarà sufficiente portare con sé la tessera sanitaria».

Ieri una donna di 28 anni di Santa Maria Capua Vetere è deceduta a causa del Covid nel Policlinico della Federico II di Napoli dopo aver dato alla luce un bimbo prematuro, che però sta bene. La donna non era vaccinata.