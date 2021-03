Inaugurato il punto vaccinale più grande della Campania, allestito dall'Asl di Caserta in collaborazione con l'esercito italiano, nella caserma Ferrari Orsi, sede dalla Brigata Garibaldi dei Bersaglieri. Il centro, organizzato dai soldati della brigata Garibaldi, è articolato in 26 box vaccinali. Dalle 14 di oggi attivi 10 locali a disposizione per l'accoglienza e le somministrazioni dei vaccini. «Riviste scientifiche europee hanno valutato l'Italia un paese particolarmente perfomante per il servizio vaccinale anti-Covid. Nel Paese la Campania si è distinta e in particolare la provincia di Caserta», ha spiegato il manager dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo. Presenti all'inaugurazione il generale Massimiliano Quarto, il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto e il sindaco del capoluogo di Terra di Lavoro Carlo Marino.

«La nostra battaglia contro il coronavirus - ha aggiunto Russo - inizia più di un anno fa e questa terra, tanto complessa, forse una delle province più complicate della Regione Campania, ha sempre manifestato un grande senso di collaborazione tra le istituzioni. Forse siamo stati la provincia che meglio ha saputo far fronte alla pandemia Covid. Lo abbiamo dimostrato anche nell'affrontare il processo delle vaccinazioni tant'è che adesso la nostra provincia è la più performante nonostante la grande difficoltà nell'approvvigionamento dei vaccini. Immaginate la potenzialità di fare almeno 6 vaccini per ogni sedia all'ora, avremo una potenzialità di fare 6-8mila vaccini al giorno. Siamo legati ad una variabile importante: i vaccini. Sembrerebbe che questa condizione si stia risolvendo. Comunque, se provate a moltiplicare questo fattore vi renderete conto delle potenzialità che questa terra offre».

