Vaccini a Caserta, tutti convinti «Sì, ma vorremmo scegliere quale fare»

Un flusso continuo di vaccinandi ieri all'hub della Brigata Bersaglieri Garibaldi a Caserta, il secondo centro più grande d'Italia. Per l'intera giornata, infatti, in via Laviano c'è stata una lunga fila di auto disciplinatamente incolonnate con, all'interno, le persone in attesa di ricevere il vaccino. Tutti convintamente decisi a «mettere fine a questo stillicidio, grazie al preparato, qualunque sia», ha detto da una delle auto in colonna, Antonio Desiato, 70 anni, fra i primi della fascia dedicata agli ultrasettantenni. Determinata e sollevata per l'opportunità della somministrazione, anche Concetta Agrillo, in fila in macchina in compagnia della figlia: «Non vedevo l'ora che venisse il mio turno. La convocazione mi è arrivata per Astrazeneca e non ho avuto alcuna esitazione», è la sua testimonianza.

Non nasconde qualche perplessità, invece, Saverio Lenuci: «Sono stato convocato per Astrazeneca, ma confesso che preferirei mi fosse somministrato Pfizer. Ho qualche patologia e spero che questo sia un requisito sufficiente per ricevere altro». Convinta senza riserve a vaccinarsi anche un'altra signora, settant'anni ad agosto, che preferisce l'anonimato. «Sono qui anche per mio marito, che non sta bene e ha bisogno di molte cure, dunque, non posso rischiare di portare a casa il contagio. E non ho nessuna paura. Mi hanno comunicato, peraltro a pochi giorni dalla prenotazione, che il vaccino è Astrazeneca e va benissimo così. Certo non posso negare che il bombardamento mediatico al quale siamo stati sottoposti in questi giorni, un po' mi aveva preoccupato, ma poi mi sono convinta, anche grazie alle successive rassicurazioni, che questo vaccino è sicuro come gli altri. Inoltre, le mie figlie, docenti, sono state vaccinate qualche giorno fa con Astrazeneca e non hanno avuto problemi».



Ovviamente, a fare buona pubblicità, dopo quella pessima dei giorni scorsi, al vaccino anglo-svedese sono stati, efficacemente, anche l'azione di alcuni testimonial di eccezione. Dopo lo stesso commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, e del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che si sono vaccinati con Astrazeneca, ieri è intervenuto sull'argomento anche il tenente colonnello casertano, Gianfranco Paglia, Medaglia d'Oro al Valor Militare, Consigliere del Ministro della Difesa. «L'unico modo che abbiamo ha commentato ai microfoni di Sky Tg24 - per ritornare ad avere una vita normale è quella di vaccinarsi. Io stesso l'ho fatto e bisogna affidarsi a ciò che la scienza ci dice. In questo momento noi siamo in guerra, il nemico si chiama Covid».



Tra i docenti casertani, ormai tutti o quasi vaccinati, ovviamente con Astrazeneca, il proposito è, nella stragrande maggioranza dei casi, quello di completare il ciclo. «Il vaccino è indispensabile e anche la seconda dose va fatta. E lo farò anche se sono tra le persone che ha avuto effetti collaterali abbastanza fastidiosi. Ma ritengo afferma Luigia Sorrentino, docente di Storia dell'arte che ognuno debba fare la propria parte in questa terribile circostanza, e vaccinarsi è un nostro diritto-dovere».

Anche Tilde Pontillo, docente di Filosofia, che aveva sollevato con una lettera aperta alle autorità competenti, la questione delle categorie fragili, è decisa a fare la seconda dose. «Ho ricevuto la prima dose di Astrazeneca, nonostante avessi dichiarato in forma scritta di assumere farmaci chemioterapici, come tanti cittadini fragili, per i quali, peraltro, finora nessuno aveva previsto un corridoio sanitario specifico, né una consequenziale vaccinazione ad hoc. Eppure, sono decisa a ricevere la seconda dose dello stesso vaccino».

Intanto, a Marcianise, il sindaco Antonello Velardi, in un duro post pubblicato su Facebook, minaccia di chiudere tutto. Nello stesso post, il sindaco annuncia, infatti, nuove misure restrittive per impedire gli assembramenti in città che anche il questo fine settimana, come sottolinea ancora Velardi, si sono verificati in prossimità degli esercizi commerciali.



