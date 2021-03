Vaccini, ok il drive in ma intorno alla caserma il traffico fuori controllo

Vaccinati gli operatori del mondo della scuola, ora è la volta degli agenti delle forze dell'ordine che hanno già potuto presentare la propria adesione al servizio e in queste ore stanno ricevendo il contatto dall'Azienda sanitaria casertana per stabilire l'appuntamento della vaccinazione. Rispettato dunque il cronoprogramma fissato nei giorni scorsi dall'Asl guidata dal direttore generale Ferdinando Russo: tempi rispettati grazie all'incremento di forza dato dall'attivazione del centro vaccinale allestito nella caserma Ferrari Orsi, con la collaborazione della Brigata Garibaldi.



Stando ai dati delle 18.05 di ieri, sono 21.516 i docenti e gli addetti del personale Ata che si sono sottoposti alla vaccinazione. Secondo il conteggio, in totale l'organico complessivo degli istituti del Casertano dovrebbe ammontare a circa 23mila persone: va da sé che le poche centinaia che restano verranno esaurite nel giro delle poche ore di fine giornata.



Comunque sia, scatta ufficialmente la fase delle forze dell'ordine, considerando che i carabinieri dei Nas sono stati già vaccinati nella prima fase, vista la loro attività in ambienti sanitari. Secondo alcune fonti interne alle forze dell'ordine, molti agenti, dopo aver aderito, hanno già ricevuto anche il contatto da parte dell'Asl per l'appuntamento in cui sottoporsi alla somministrazione del farmaco. Procede comunque anche il servizio vaccinale per gli over 80: fino a ieri erano 18.567 i cittadini vaccinati, cui però è stata somministrata anche la seconda dose. Finita questa fase, si comincerà a iniettare la prima dose agli altri cittadini over 80.

Fatto sta che nel complesso sono 59.121 le prime dosi erogate dal 31 dicembre scorso, quando è partito il Piano vaccinale a Caserta, 27.232 le seconde. Dal primo marzo, ovvero dall'apertura del presidio vaccinale della Difesa nella caserma Ferrari Orsi, c'è stata un'accelerazione delle vaccinazioni, dato sottolineato ancora di più con l'avvio dell'attività del Drive in dedicato al servizio per gli anziani non autonomi.

Nella mattinata di ieri c'è stata un po' di confusione in via Laviano per la coda delle auto in attesa di poter accedere nel percorso per il Drive Through del vaccino. «In realtà la coda non inficia il traffico, in quanto è stata predisposta una corsia sul lato destro di via Laviano dedicata a chi deve sottoporsi al vaccino - spiega il comandante dei vigili urbani di Caserta Luigi Di Simone -. Il percorso è segnalato ma possiamo incrementare la segnaletica affinché i cittadini comprendano facilmente quale strada percorrere. Poi ci sono anche quelli che si trovano in fila ore prima dell'appuntamento fissato dall'Asl che puntualmente scagliona l'orario del servizio per ogni utente: anticiparsi però è scelta dell'utente». A ogni modo, la confusione vissuta ieri mattina potrebbe scemare con il tempo e l'abitudine, visto che già nel primo pomeriggio non c'è stata alcuna difficoltà ad accedere al percorso segnalato. Intanto, l'Asl di

Stando al report pubblicato ieri, sono 247 i nuovi positivi emersi dalla processazione di 1.514 tamponi nelle ultime 24 ore. In parallelo però anche 114 guariti: ciò significa che ora sono 5.442 i positivi seguiti dai Team Covid o ricoverati negli ospedali Covid. I presidi registrano la saturazione dei posti letto della Terapia intensiva e Sub intensiva. Gli unici letti disponibili in Terra di Lavoro di Terapia intensiva sono quelli dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano dove sono solo sette i letti occupati per l'assistenza a più alta intensità. Sono stati registrati anche altri cinque decessi, per un totale di 810 vittime del Covid in tutta la provincia. Dall'inizio dell'epidemia sono stati 46.814 i pazienti contagiati e, di questi, 40.562 sono guariti.



Ultimo aggiornamento: 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA