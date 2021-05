Astrazeneca senza prenotazione: migliaia di persone a Marcianise

È un successo, in termini di partecipazione ma anche di compostezza, l'Open Day per la vaccinazione libera che si sta svolgendo presso il punto vaccinale gestito dall'Asl di Caserta a Marcianise. Le vaccinazioni, senza prenotazione e senza limiti di età sono iniziate alle 14 e, in poche ore oltre 1.000 persone hanno ricevuto la dose. Addirittura alcuni hanno rinunciato a Pfizer, già prenotato per i prossimi giorni, per fare subito Astrazeneca. Il che dimostra che la fobia da suggestione scoppiata almeno un mese fa (e che in verità in provincia di Caserta non ha attecchito come altrove) è completamente svanita. Le vaccinazioni andranno avanti fino alle 23 di stasera.

