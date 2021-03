Battuta d'arresto del virus in Terra di Lavoro Vaccini e lockdown iniziano a fare effetto

CASERTA - Battuta d'arresto per l'infezione da Coronavirus in provincia di Caserta. Ovviamente non c'è da farsi illusioni ma sembra che le misure di contenimento insieme alla progressiva somministrazione di vaccini facciano il loro effetto. Per la prima volta, dopo circa un mese, il numero delle guarigioni dal Covid in provincia di Caserta supera quello dei nuovi positivi. Stando ai nuovi contagi registrati ieri, infatti, sono 256 i cittadini che hanno ricevuto esito positivo al tampone, mentre sono 314 coloro cui è stata certificata la negativizzazione del virus. Conseguenza di ciò è la riduzione di 61 assistiti nel numero complessivo degli attuali positivi che sono 7.228. Per quanto riguarda i vaccini la somministrazione di Astrazeneca ha avuto una flessione "solo" del 20 per cento e martedi arrivano le altre dosi di Pfizer e Moderna per cui si spera di incrementare ancor più le imminunizzazioni.

