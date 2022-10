Vairano, due cacciatori abbattono 7 tordi: fucili sequestrati e denuncia

I Carabinieri della Stazione Forestale di Vairano Patenora hanno sorpreso in località Pezza di Fiume due cacciatori che stavano utilizzando illegalmente un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico. Grazie all'utilizzo del richiamo acustico vietato, i due cacciatori avevano abbattuto 7 esemplari di tordo bottaccio.

I militari hanno denunciato in stato di libertà i due cacciatori e hanno sequestrato i rispettivi fucili da caccia trovati in loro possesso, uno calibro 12 e l'altro calibro 20, le munizioni, il richiamo acustico portatile a funzionamento elettromagnetico con due batterie a secco da 12 volts, oltre ai 7 uccelli. I due cacciatori sono stati infine multati per la mancata annotazione sul tesserino venatorio degli esemplari di fauna selvatica abbattuta.