SAN FELICE A CANCELLO- Bottiglie rotte sui parabrezza delle auto parcheggiate, segnali stradali distrutti e panchine divelte, oltre ad una serie di infrazioni oramai all’ordine del giorno: è caccia ad una vera e propria banda di vandali, che agisce non solo nelle ore serali, ma anche in pieno giorno in diversi punti di San Felice a Cancello, nel Casertano. Da Talanico a Cave, da Cancello fino a Polvica passando per San Marco Trotti e lungo la centralissima via Roma a pochi passi dalla sede del Comune, gli agenti del comando locale di Polizia Municipale hanno sequestrato diversi filmati di telecamere di videosorveglianza di proprietà privata, che saranno visionati per individuare al più presto la baby-gang. Secondo alcuni commercianti, i ragazzi – tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni – agiscono indisturbati e, addirittura, si divertono a filmare le “gesta eroiche” con i propri smartphone per poi pubblicare i video sui social. Il sindaco Giovanni Ferrara più di una volta ha acceso i riflettori sulla vicenda chiedendo anche l’intervento di carabinieri e polizia e annunciato che, qualora venissero individuati, “saranno seriamente puniti, così come prevede la legge”.

Ultimo aggiornamento: 19:55

