CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 8 Aprile 2019, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Casertavecchia ritornano i segnali di divieto di sosta nella piazza della cattedrale ed è sfida agli incivili. «Sono stati apposti in tutto il borgo - spiega Domenico Maietta, consigliere di zona - ma ieri notte quelli all'imbocco della panoramica erano già spariti». Già, all'imbocco della panoramica dove da anni «lavora» uno storico parcheggiatore abusivo. «Il timore - aggiunge Maietta - è che tra qualche settimana saremo punto e accapo. Come amministratori siamo amareggiati. Da agosto 2018 c'è a Casertavecchia un'area destinata al parcheggio dei residenti ma non tutti la utilizzano. Spesso alcuni la usano come discarica abusiva, abbiamo rinvenuto finanche televisori ed elettrodomestici. Non molliamo ed andiamo avanti. Stiamo lavorando intensamente. Per giugno dovrebbe arrivare il decreto del Mibac che istituisce in termini permanenti il campo archeologico universitario tra le vestigia del castello, aspettiamo la sdemanializzazione della torre dei falchi e dulcis in fundo nell'ex ufficio postale in piazza, in estate, aprirà l'infopoint turistico».«Chi fraveca e chi sfraveca» è il detto popolare, da una parte si costruiscono percorsi, dall'altra c'è gente che sabota i dispositivi Ztl, distrugge le fontanine in pineta, danneggia l'illuminazione intorno al castello che lo aveva reso più bello e visibile. C'è un'assenza di civiltà che fa vergognare tutta la città, ma anche un'assenza di controlli e non solo nel borgo medievale. Giù, in piano, il parcheggio è selvaggio ovunque e le multe vengono elevate solo a coloro che parcheggiano sulle strisce blu. La presenza dei vigili urbani è impercettibile. A via Ruta, qualche settimana fa, nell'area mercatale, fu introdotto il divieto di accesso nella zona dove insistono i banchi commerciali. Un divieto che non rispetta nessuno.