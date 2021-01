Stava tornando a casa. Abitava in una villetta di un parco residenziale all'uscita San Prisco della Statale 700, la Variante Anas, che da Maddaloni porta a Santa Maria Capua Vetere. Viaggiava su una Fiat Panda blu che un impatto frontale ha resa un groviglio di lamiere. È morto sul colpo Gerlando Lo Presti, 59 anni, avvocato civilista. Lunedì sera, intorno alle 20, per circostante ancora da chiarire, la sua utilitaria si sarebbe scontrata con una Citroen C3; la collisione avrebbe poi coinvolto una Hyundai X20.

Tre i feriti, tra cui una 35enne, G.C. di Caserta, tutti in condizioni non preoccupanti. A tirar fuori il professionista dall'abitacolo sono stati i vigili del fuoco e il personale del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto, anche i carabinieri della compagnia di Santa Maria e gli agenti della polizia stradale di Caserta, titolari delle indagini. Alla Stradale spetterà il compito di ricostruire la dinamica degli eventi e di individuare eventuali responsabilità: c'è da stabilire se l'alta velocità, la distrazione dei conducenti e la scarsa visibilità abbiano giocato un ruolo in questa storia. Nulla che, tuttavia, potrà modificare l'esito dell'incidente. Ora, la salma di Lo Presti è al reparto di Medicina legale dell'ospedale «Sant'Anna e San Sebastiano» di Caserta; la Procura ha disposto un esame autoptico esterno.



Il 59enne era separato dalla moglie e lascia un figlio di 28 anni che lavora a Milano, il quale, all'alba di ieri, si è messo in viaggio per raggiungere San Prisco. Sgomento e tristezza ha suscitato la notizia della morte: «L'Ordine degli avvocati di Santa Maria dichiara il presidente Alfonso Russo è vicino alla famiglia. Gerlando, che noi, con affetto, chiamavamo «Gerly», era un ottimo professionista e un buon amico. A me piace ricordarlo sui campi di calcio, dove spesso ci siamo incrociati». Al cordoglio dell'ordine si sono aggiunti, tra i tanti, quelli di Francesco Petrillo, presidente della Camera penale di Santa Maria, e di Alberto Martucci, presidente dell'associazione «Avvocati in Caserta». «Era una persona leale, pulita e intransigente rivela l'amico e collega Gianmarco Carozza aveva subìto tanto dalla vita, ma aveva avuto sempre la forza, la dignità e l'ironia per reagire». Tifoso del Milan e appassionato del pop rock statunitense, sia negli anni del liceo, trascorsi all'«Armando Diaz» di Caserta, che dopo, aveva condiviso le battaglie del movimentismo studentesco di destra, così come rammenta Marco Cerreto, commissario provinciale di Fratelli d'Italia: «Per noi, Gerlando era come un fratello maggiore».



Pensata per decongestionare l'Appia e fornire ai cittadini di Caserta, Casagiove, Casapulla, Curti, San Prisco e Santa Maria una soluzione alternativa che non fosse l'attraversamento dei centri abitati, la Variante Anas è stata spesso teatro di sciagure. Molte le vittime. Attribuire a quel pezzo di strada le colpe di un bilancio di sangue così alto, senza mettere nel conto l'errore umano e, talvolta, il disprezzo del Codice, sarebbe una semplificazione inaccettabile. Altrettanto superficiale, però, è far finta che quell'infrastruttura non meriti interventi correttivi, come la separazioni delle corsie.



