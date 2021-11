Variante Omicron in Campania, il paziente zero: «Sono soddisfatto di essere stato vaccinato»

Il tampone effettuato prima di partire da Maputo, in Sudafrica, era negativo. Al ritorno a San Donato Milanese, invece, il nuovo test è risultato positivo. Questo il racconto del paziente zero della variante Omicron in Italia.

«Come previsto dalle normative vigenti - spiega l'uomo, un manager che è arrivato a Fiumicino il 12 novembre per poi recarsi a Caserta - ho rispettato lungo tutto il tragitto aere le misure di distanziamento sociale e di barriera individuale a tutti note. Successivamente mi sono recato a San Donato Milanese per le visite mediche programmate aziendali e contestualmente ho effettuato un nuovo test Pcr, propedeutico all’imbarco per il volo di rientro a Maputo. Avendo avuto riscontro positivo di questo secondo test, ho viaggiato verso la mia residenza di Caserta evitando qualunque contatto con soggetti terzi per iniziare l’isolamento domiciliare previsto».

La moglie dell'uomo e i due figli, ma anche madre e suocera sono positivi al Covid. Il paziente zero però sottolinea che i sintomi suoi e dei familiari sono blandi: «Sono soddisfatto di essere stato vaccinato poiché il vaccino ha funzionato nel nostro caso in maniera egregia». Attualmente la famiglia è in isolamento in casa, monitorata dai medici e dall'autorità sanitaria. «Aspettiamo il riscontro negativo del test Pcr per uscire dall’isolamento e chiudere questa fastidiosa vicenda».