Stanno per tornare i Tutor sulla variante Anas. Dopo quattro anni di attesa, la Statale 700 sarà nuovamente monitorata. Gli impianti, che saranno posizionati nel tratto di competenza del Comune di Caserta, dovrebbero fungere da deterrente nei confronti di chi non rispetta i limiti di velocità. La variante è tristemente nota infatti per gli incidenti stradali che si registrano sempre più numerosi. Non a caso qualche anno fa la SS700 fu inserita dall'Osservatorio per il monitoraggio sull'incidentalità stradale della Prefettura tra quelle più pericolose della provincia insieme alla Domitiana e alla Statale Appia.

Ciò anche per il notevole flusso di veicoli in transito quotidianamente su questo importante asse di collegamento, pari a quasi trentamila veicoli al giorno. La Statale si estende infatti per circa 17 chilometri attraversando i territori di Maddaloni, Caserta, Casagiove, San Prisco, Casapulla e Santa Maria Capua Vetere. Due autovelox erano già stati installati nell'estate del 2018 - all'altezza delle uscite Caserta Tuoro e Caserta ospedale - ma rimasero attivi soltanto un anno, facendo registrare solo nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2019 ben 5.654 violazioni. Entrambi furono spenti infatti nel settembre del 2019, in concomitanza con la scadenza del contratto con la società che all'epoca si era aggiudicata la gestione e la manutenzione degli impianti. Da allora più volte era stata ipotizzata una nuova gara di appalto che si è concretizzata soltanto nel febbraio scorso.

In realtà si tratta di un project financing attraverso il quale l'amministrazione comunale ha affidato alla società K-City la gestione di una serie di servizi e attività legati alla mobilità sostenibile, alla sosta e alla sicurezza stradale. Entro sei mesi la nuova aggiudicataria, che subentra alla Tmp, ridisegnerà gli stalli sul territorio prevedendo 1.500 strisce blu e 1.000 strisce gialle per i residenti, installerà dieci nuove centraline per la ricarica dei veicoli elettrici, doterà il territorio di circa 350 tra monopattini e scooter elettrici per favorire il collegamento tra il centro cittadino, le frazioni e i siti di interesse turistico come il Belvedere di San Leucio e il borgo di Casertavecchia. Tra le attività previste inoltre la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e anche quella del manto stradale ma solo in prossimità degli stalli, la gestione del carrogru, la pulizia e la rimozione dei detriti dalle carreggiate in caso di incidenti, l'installazione di 65 telecamere di videosorveglianza (45 nel centro storico per il contrasto della movida selvaggia e il controllo del territorio e 20 nelle periferie per prevenire e debellare lo sversamento illegale dei rifiuti) e infine il ripristino delle Ztl con i nuovi varchi gestiti da remoto con un sistema domotico.

Il tema della sicurezza stradale sarà peraltro affrontato questa mattina, a partire dalle 10, nell'ambito di un convegno, in programma al teatro comunale Parravano, dal titolo "Sicurezza stradale: un impegno di tutti". Si tratta di una delle tappe del progetto "Sii saggio, guida sicuro", giunto alla nona edizione, promosso dalla Regione Campania e attuato dall'Anci, che si avvale della collaborazione dell'associazione Meridiani con l'attiva partecipazione dell'Università Federico II di Napoli. L'iniziativa nasce con lo scopo di sensibilizzare gli studenti delle scuole ma anche gli universitari e più in generale le nuove generazioni sul tema della sicurezza stradale, educandoli a comportamenti responsabili alla guida. Testimonial del progetto gli attori Gigi e Ross. Al convegno saranno presenti il sindaco Carlo Marino, l'assessore alla pubblica istruzione, Enzo Battarra, il presidente del consiglio regionale, Gennaro Oliviero, il presidente della commissione Bilancio della Regione, Franco Picarone, il comandante della polizia municipale Luigi De Simone, la referente del progetto Antonella Scarano e Alfonso Montella professore di sicurezza stradale della Federico II. Prevista la partecipazione del comico Alessandro Bolide del programma televisivo Made in Sud.