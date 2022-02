Vassilli: «Da Caserta torno in Ucraina per salvare patria e figli»

«Torno in Ucraina per garantire un futuro ai miei figli che sono rimasti in patria». Vassili è tra i cittadini ucraini che hanno deciso di lasciare Caserta, dove ha un lavoro da giardiniere in una scuola privata, per tornare in patria e imbracciare le armi contro «i russi che ci hanno invaso. Lo devo ai miei figli».

«Siamo pronti a tutto - aggiunge Vassili - il nostro popolo ha già sofferto tanto, e non potevo restare sapendo ciò che sta accadendo». Con lui sono partiti una decina di uomini ma non è escluso che nei prossimi giorni altri connazionali seguano il loro esempio per raggiungere il campo di battaglia.

Intanto proseguono a Caserta le iniziative di solidarietà in favore della comunità ucraina, che è la più grande della Campania. Una fiaccolata si è tenuta questa sera davanti alla chiesa del Buon Pastore a Caserta; vi hanno preso parte tanti ucraini provvisti di bandiera e cartelli con scritto «Stop War»; ma anche tanti casertani si sono uniti a loro. Giovani seminaristi ucraini hanno cantato il canto del calvario ucraino. Il parroco don Antonello Giannotti, direttore della Caritas diocesana, ha annunciato che è partito un carico di medicinali alla volta dell'Ucraina. «Sappiamo che vi sono degli italiani che danno ragione a Putin - ha detto don Antonello - ma anche duemila anni fa la folla acclamò Barabba e non Gesù. Barabba si è materializzato di nuovo in questa guerra». Padre Ihor, sacerdote greco-cattolico, e riferimento da anni della comunità ucraina a Caserta, ha lanciato un grido «a tutti gli italiani e agli europei per fermare Putin. E' in gioco la sopravvivenza del nostro popolo».