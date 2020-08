Marcianise, l'annuncio di Velardi: ​«Mi ricandido a sindaco»

L'ex sindaco di Marcianise (Caserta), il giornalista Antonello Velardi, ha deciso di ricandidarsi a sindaco alle prossime elezioni di settembre. Lo ha annunciato sui social e sempre sui social ha scritto: «Per candidarvi con me, è sufficiente mandarmi un messaggio. Scrivetemi qui sotto o in privato su messanger, lasciatemi il vostro recapito e vi richiamerò. La vera partecipazione avviene così, tutto il resto sono chiacchiere. E in questa campagne elettorale di chiacchiere se ne faranno a bizzeffe, ma Marcianise ormai ha capito tutto e non si farà ingannare». Antonello Velardi, sfiduciato nei mesi scorsi dalla maggioranza che lo sosteneva, ha fatto sapere di aver sciolto la riserva «dopo aver letto della folla di aspiranti sindaci che si presenteranno al cospetto dei cittadini di Marcianise: lasciando campo libero, c'è il rischio concreto che questa città non sarà più governabile, per molti anni ancora». «Vedremo adesso che cosa vorranno fare i cittadini di Marcianise, anche se un'idea chiara io già ce l'ho. Vedremo se vorranno continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, e cioè quella del cambiamento totale per costruire una città nuova e moderna», ha proseguito Velardi. © RIPRODUZIONE RISERVATA