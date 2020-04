Pubblicizzavano la vendita online, a prezzi bassi, di dispositivi di protezione contro il Covid-19, quali mascherine ed igienizzanti, ma non avevano alcuna disponibilità dei prodotti offerti. La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha individuato e denunciato gli autori, si tratta di due uomini di Villa Literno di 53 e 24 anni, che avevano un negozio di mobili, ma che in questi tempi di emergenza sanitaria ed economica, avevano ideato il raggiro online, approfittando della paura delle persone per portare avanti un business sicuro e remunerativo. I prodotti venivano reclamizzati su un sito, che è stato bloccato; a far insospettire i finanzieri della Compagnia di Aversa è stato proprio il basso prezzo praticato dai due truffatori - due euro una mascherina - che ha spinto molte persone ad acquistare i dispositivi.



I finanzieri hanno poi accertato che dalle banche dati risultava l'assenza di acquisti del materiale pubblicizzato e la presenza invece di numerose denunce sporte da privati in varie parti d'Italia per il mancato ricevimento della merce ordinata proprio su quel sito e già pagata; i militari hanno poi sequestrato le carte di credito sulle quali avvenivano gli accrediti delle transazioni, oltre al computer e ai telefoni cellulari usati per le truffe. © RIPRODUZIONE RISERVATA