A Caserta Dante è di gran moda. Per chi vi abita è tutto un «Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura». L'erba, negli spazi verdi del capoluogo, è altissima, una selva selvaggia appunto. Dalle aiuole di viale Cappiello, in pieno centro, a quelle delle zone periferiche e delle frazioni, comprese quelle storiche e a vocazione turistica, l'erba cresce a dismisura e dà segno tangibile dell'indifferenza.

Nelle aiuole di via Planelli, all'ingresso della Real Colonia di San Leucio, parte del sito Unesco cittadino, i giochini per i bimbi sono stati sommersi dal verde che rigoglioso cresce incurante delle regole del buon abitare. Il borgo appare abbandonato eppure dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città. Durante il periodo del commissariamento del comune le donne e gli uomini della locale Pro Loco s'industriarono a tenere in bell'ordine le aiuole, ora, invece, nonostante la disponibilità a collaborare, pare che l'autorizzazione non sia arrivata. Intanto sui social monta la protesta e le fotografie dell'erba altissima si moltiplicano. Chissà cosa avrebbe detto Tonino Ronzo, alias mastro Geppetto, autore della statua di Pinocchio in uno dei due giardinetti di via Planelli, se avesse visto in che modo è costretta a vivere la sua creatura.

Stessa situazione nella vicina Vaccheria. «La cura del verde pubblico qui a Vaccheria dice disamorato Giovanni Marino, abitante storico del luogo è un miraggio. Non è la prima volta che ci ritroviamo in queste condizioni. Proprio dalle pagine del vostro giornale, in altre circostanze, si è alzata forte la nostra protesta ma la situazione resta inalterata». Non solo erbacce in ogni dove ma anche alberi che crescono fuori controllo perché mai potati. «Abito in piazza Madonna delle Grazie spiega amareggiata la signora Filomena Alizieri e sono anni che chiedo, anche per il tramite del nostro rappresentante di zona, di provvedere alla potatura degli alberi. Ce ne sono alcuni che sono cresciuti in modo tale che i rami mi entrano in casa. Ho 68 anni, abito da sola, e questi alberi così a ridosso della mia abitazione mi fanno stare preoccupata, soprattutto quando è cattivo tempo. Mi sento in pericolo ogni volta che c'è un temporale, sento a rischio il tetto della mia casa su cui gravano molti rami. E il problema non è solo vicino casa mia. Molti alberi sono malati, così quando c'è il vento forte si staccano i rami secchi e diventano un serio pericolo pubblico. Quando qualche mese fa c'è stata quella tempesta di vento dalle palme davanti alla chiesa volarono via rami secchi. La buona sorte ha voluto che nessuno venisse colpito altrimenti, date le dimensioni dei rami e la forza del vento, qualcuno ci avrebbe rimesso la vita. Dell'erba alta c'è poco da dire. È sotto gli occhi di tutti lo stato in cui viviamo. Vaccheria è sempre stata per le amministrazioni comunali che si sono succedute l'ultima ruota del carro ma questa volta è anche peggio».

Ma non è la lontananza dal centro che determina il minor o maggior abbandono. L'erba altissima è presente ovunque in città eppure ci sarebbe una possibilità perché se da una parte cresce la selva selvaggia di San Leucio e Vaccheria e delle aiuole cittadine, dall'altra splende l'esperienza positiva degli spazi verdi gestiti, con il Patto di collaborazione, dalle associazioni. «C'è una sostanziale differenza tra gli spazi verdi curati dalle associazioni racconta Virginia Crovella, anima di tante iniziative sui beni comuni in città e dai comitati spontanei e quelle che invece non lo sono. Per esempio sia in zona Acquaviva sia a Parco degli Aranci la situazione complessivamente è buona. Nelle villette, come è previsto dal patto di collaborazione, noi teniamo il verde sistemato e pulito, curiamo gli arbusti e trovandoci a falciare, di solito sistemiamo anche la zona esterna. Questo dimostra ancora una volta che c'è bisogno di diffondere il modello e che il comune lo faccia rilanciando l'esperienza ad altre zone della città». Vale la pena ricordare che la manutenzione del verde pubblico è un servizio e non un lavoro da appaltare.