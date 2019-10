C'è preoccupazione e tensione allo stabilimento Jabil di Marcianise tra i lavoratori; stamani i poco più di trecento dipendenti in servizio - gli altri, oltre 350, sono in cassa integrazione - hanno tenuto un'assemblea fuori ai cancelli della fabbrica con i rappresentanti sindacali per fare il punto sulla vertenza che dura ormai da mesi.



La multinazionale americana non vuole recedere dall'intenzione di licenziare 350 dipendenti sui 700 del sito casertano, e lo ha ribadito a chiare lettere nell'incontro con i sindacati tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico il 17 ottobre scorso; sul piatto, quali strumenti per evitare che i dipendenti in esubero finiscano nel bacino dei disoccupati, i vertici della Jabil hanno posto la ricollocazione in altre realtà o l'esodo incentivato, strumenti su cui i sindacati chiedono però maggiore chiarezza.



Dal canto suo, il Mise ha invitato le parti a rivedersi in sede territoriale; lunedì 28 ottobre ci sarà un nuovo confronto a Caserta tra sindacati e azienda, ma intanto i lavoratori hanno annunciato l'adesione alla manifestazione che si terrà a Napoli il prossimo 31 ottobre. «La preoccupazione è tanta - spiega Francesco Percuoco, segretario della Fiom-Cgil di Caserta - ai lavoratori abbiamo detto che al momento ci sono pochi spiragli da parte dell'azienda. Loro sono molto preoccupati. Lunedì torneremo a discutere; alla Jabil chiediamo di spingere di più sugli strumenti della ricollocazione e dell'esodo incentivato, in particolare di trovare aziende serie e certificate che siano disposte ad assumere gli addetti in esubero, senza mortificarne le competenze acquisiste negli anni». © RIPRODUZIONE RISERVATA