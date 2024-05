«No alla dismissione del sito di Marcianise». Nell'assemblea svoltasi ieri presso lo stabilimento della Jabil i lavoratori hanno ribadito il netto rifiuto all'ipotesi di lasciare l'Italia e Marcianise mostrata da parte dell'azienda anche nell'ultimo incontro al Mimit di lunedì scorso. I sindacati Fim, Fiom e Uilm si sono confrontati con i lavoratori nella doppia assemblea di ieri (su due turni), confermando la posizione assunta nella riunione romana che «la multinazionale deve rimanere sul territorio e rilanciare le attività produttive anche con la collaborazione delle istituzioni nazionali e regionali».

C'è, poi, un dilemma che assilla i lavoratori e i sindacati: la scadenza, domani della cassa integrazione a rotazione con il contratto di solidarietà che i 420 dipendenti della multinazionale hanno accettato, lo scorso anno, per evitare il licenziamento già annunciato dall'azienda.

Il sindacalista

«In pratica - afferma il segretario provinciale della Fim Cisl, Pino Scala - l'assemblea ha deciso di rimanere sulla posizione espressa dai sindacati e quindi non ci sono altre scelte da fare se non quella di far rimanere Jabil sul territorio. Mentre stavamo facendo l'assemblea, poi, è arrivata la convocazione, per domani, dell'esame congiunto della cassa integrazione per solidarietà, senza sapere, però, con quale criterio dovrebbe essere applicata. Domani (oggi per chi legge) nel corso dell'esame congiunto faremo una valutazione del criterio che l'azienda vuole utilizzare per la solidarietà. Fermo restando che le posizioni del sindacato sono quelle che: se l'azienda ha intenzione di applicare la solidarietà con la finalità di andare via dal territorio e cedere il gruppo ad altri, noi non siamo d'accordo con la cassa integrazione. Se, invece, l'azienda vuole applicare la cassa integrazione con l'idea di continuare un percorso industriale sul territorio e abbandonando il concetto di voler andare via, allora noi possiamo anche prendere in considerazione l'esame congiunto della solidarietà ed approvare il provvedimento».

Su questo punto i sindacati sono stati molto chiari e già nel corso dell'incontro al Mimit hanno fatto sapere che non firmeranno alcun accordo per gli ammortizzatori sociali poiché l'azienda, unilateralmente e senza giustificazioni, ha deciso di abbandonare l'Italia, senza iniziare alcuna procedura di licenziamento o di cessazione di azienda, motivando la decisione solo per una strategia mondiale dell'azienda.

La visita

Ieri mattina, mentre si svolgeva l'assemblea, una delegazione di Più Europa ha incontrato i lavoratori. «In continuità con i lavori dell'ultimo consiglio comunale - è scritto in un comunicato del partito fondato da Emma Bonino - tenutosi presso lo stabilimento della Jabil per scongiurare il licenziamento di 420 dipendenti, il gruppo Più Europa Marcianise con il deputato Benedetto Della Vedova ed alla presenza del sindaco Antonio Trombetta ha incontrato le rappresentanze sindacali dei lavoratori della Jabil. Un incontro mirato a dare forza alle richieste dei lavoratori e provare ad incalzare il Governo affinché l'ultimo baluardo dell'industria elettronica della provincia di Caserta continui a stare sul mercato italiano.

Lo scenario

Ad oggi l'azienda conferma la volontà di lasciare Marcianise. Fumata nera anche nell'ultima riunione del 27 maggio presso il Mimit ed ancora immotivata la scelta di chiudere il più grande centro di eccellenza nel settore delle produzioni di sistemi per telecomunicazioni da parte della proprietà. Più Europa - rappresentata a Marcianise dal coordinatore Pino Riccio, dal consigliere comunale Giovanni Pratillo e dall'assessore Carmen Posillipo - continuerà con i propri livelli istituzionali a seguire la vertenza Jabil garantendo un appoggio pieno ed incondizionato ai lavoratori ed all'intera comunità».

Intanto, i sindacati Fim, Fiom e Uilm rilanciano l'appuntamento fissato per il 13 giugno con 8 ore di sciopero generale dei metalmeccanici di Caserta, con un corteo che partendo da piazza Garibaldi arriverà a piazza Dante, dove ci sarà il comizio finale con la partecipazione dei segretari nazionali Palombelli, De Palma e Uliano. «Insieme - affermano i sindacalisti casertani - per difendere, consolidare e rilanciare le attività industriali del territorio, non assisteremo in silenzio al progressivo depauperamento industriale, favorito anche dalla mancanza di politiche industriali».