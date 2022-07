Via Commaia, la santa inesistente croce nera delle indicazioni stradali

La toponomastica cittadina, in tanti casi prevale la tradizione orale che si rifà a intitolazioni poi sostituite e mai entrate nel lessico di moltissimi cittadini, la cui età giustifica l'errato uso del vecchio toponimo ma che comunque consolida l'abitudine perché i giovani che ne sentono lo tramandano a loro volta. Esempi, tanti. Via Renella continua a essere indicata come via Napoli, piazza Matteotti come piazza Mercato, via Ferrante come via Sant'Elena, negli anni in uno sprazzo di buonsenso si prese atto che via De Dominicis per tutti era sempre via San Carlo e che piazza Marconi era conosciuta come piazza Sant'Anna e si ratificò, nel primo caso per il benefattore ci si limitò a confermale l'intitolazione dell'istituto scolastico di via Sant'Antida e lo scienziato traslocò in periferia.

Parecchie delle indicazioni alla buona, vengono avallate dalla segnaletica toponomastica che conferma la tradizione e sorvola sull'esattezza della intitolazione. Una delle più grossolane riguarda la zona di viale Lamberti, sede della Polizia Municipale, di un palazzetto dello Sport, di un albergo ricavato dallo stabilimento di vetrerie Saint Gobain e di altre strade comunque intitolate ma il tutto viene ancora indicato anche sui segnali col nome del gruppo industriale che fu per il capoluogo produttore di benessere e poi di crisi col suo trasferimento alla casa-madre di Pisa. Nei pressi del sottovia che da via Ferrarecce indirizza al viale Lamberti svetta il segnale, «ex Saint Gobain», laconico, inadeguato per un complesso urbano composto di più strade, lapidario come se si trattasse di un toponimo di un intero quartiere che si mantiene per abitudine e, invece, dovrebbe essere dimenticato appunto per quello sgambetto non tanto remoto fatto alla occupazione e all'economia della città. Nel fascio della segnaletica all'imbocco del sottovia, la targa toponomastica del vero nome del viadotto che tutti continuano a indicare come «sottovia Santa Commaia» e che invece si chiama - una sorpresa pr tanti sottovia Vincenzo Nardelli-ragazzo eroico- xx sec. Indagine, nessuno nei pressi che ne sappia: il sottovia è per tutti sempre Santa Commaia una santa che non esiste e ne diremo più avanti e del ragazzo cui ufficialmente risulta intitolato nessuno conosce la storia.

La ricostruiamo con la testimonianza di un coetaneo del Nardelli, oggi operante nel settore farmaceutico e riassumiamo: si era nel 1987 o forse nell'anno successivo, al tempo il sottopasso non esistenza, la strada che indirizzava alla zona industriale e poi a san Nicola la Strada, era a raso, si interrompeva dal passaggio a livello per il doppio fascio di binari.

Due ragazzini di circa dieci anni in bicicletta, le sbarre abbassate e si fermano, passa un treno, Vincenzo Nardelli si infila sotto la sbarra nel mentre sul secondo fascio di binari arrivava un secondo treno. Tragedia inevitabile, Il compagno, atterrito, corse a casa, sul luogo dell'incidente folla sgomenta, un lutto che sosse il quartiere per mesi. Al sottovia, si era al tempo dell'amministrazione comunale guidata da Luigi Falco, fu decisa l'intitolazione alla memoria dello sventurato ragazzo con una motivazione che ben diversamente avrebbe potuto consegnarlo al ricordo di quanti nel quartiere lo avevano conosciuto. Ed ora Santa Commaia, così viene indicato il sottovia Nardelli e così la strada soprastante che si infila nel quartiere che confina con San Nicola la Strada. Per un po' si disputò sul toponimo sul cui segnale era scritto via Santa Commaia. E tutti a chiedersi chi fosse la santa: Salvatore, Simone, Stefano? Inesistente, nemmeno all'Ufficio anagrafe e alla Storia Patria lo sapevano. E saltò fuori Santa Commaia, inesistente nel Martirologio cristiano-cattolico. Ricerche e una tesi: la stradina la si indicava dalle popolazioni contadine «Commaia», contrazione dialettale di Cosma e Damiano, due santi cui era intitolata una cappella votiva lungo il viottolo per San Nicola la Strada. E sui cartelli, finalmente c'è scritto. Chiesetta e non santa, quindi.