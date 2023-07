Via San Carlo, ci siamo. Il vecchio palazzo pericolante verrà finalmente messo in sicurezza e la strada riaperta al transito pedonale e, probabilmente, anche a quello veicolare. La ditta, incaricata dai proprietari dello stabile, ha iniziato ieri l'attesa opera di ripristino. Stando al cronoprogramma fornito, saranno necessari almeno quindici giorni per completare i lavori, o almeno il primo step dell'intervento che consiste nell'installare un sistema di catene e tiranti per realizzare un efficace consolidamento dell'edificio. Solo in un secondo momento, ma nessuno sa ancora quando, si procederà con l'abbattimento vero e proprio del palazzo fatiscente. Salvo eventuali complicazioni di ordine tecnico via San Carlo sarà quindi completamente percorribile già dai primi giorni di agosto.

Una vera e propria boccata di ossigeno per i residenti e in particolare per le attività commerciali della storica strada in affanno dal 19 ottobre scorso, da quando cioè, a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco, fu accertato un rischio crollo per la vecchia palazzina che portò a transennare la strada e a interdire il transito per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità.

«Attendevamo questa notizia da nove mesi fa notare Raffaele Porrino, commerciante e presidente del comitato Antica via San Carlo e per nove lunghi mesi abbiamo sollecitato istituzioni e privati affinché intervenissero per mettere fine a questa situazione di degrado e abbandono che ha innescato danni e disagi a tutti. Ora l'auspicio è che si proceda in modo spedito e senza interruzioni e soprattutto che si pianifichi al più presto l'intervento di abbattimento per impedire che venga effettuato nel periodo di dicembre che per la categoria è di vitale importanza».

I commercianti hanno infatti denunciato una perdita di incasso superiore al cinquanta per cento per effetto della strada transennata e avviato una causa per ottenere un risarcimento danni. «Siamo tutti d'accordo nel chiedere al Comune, - conclude Porrino - dopo il lungo periodo di sofferenza subito, una maggiore attenzione per questa strada, in primis attraverso un intervento di manutenzione, diserbo e pulizia straordinari ma anche con un sostegno economico che potrebbe concretizzarsi attraverso l'installazione delle luminarie nel periodo natalizio. Riteniamo sia il minimo dopo un'apnea durata nove mesi». »Non possiamo che essere soddisfatti dell'avvio dei lavori rincara la dose Antonio Iuliano, altro commerciante della strada che abbiamo a lungo sollecitato ma è chiaro che ora pretendiamo che questi si svolgano con celerità, in massima sicurezza e senza arrecare ulteriori disagi a chi vive e lavora qui. Finalmente verrà rimossa questa gabbia che hanno installato per transennare la strada e che, oltre ad essersi rivelata completamente inutile, è diventata anche un ricettacolo di erba incolta, insetti, topi e rifiuti».

Ottimista l'assessore alle Attività produttive, Emiliano Casale, che rassicura la categoria: «C'è voluto un po' di tempo e soprattutto sono state necessarie numerose sollecitazioni e prescrizioni da parte dell'amministrazione per ottenere questo risultato ma finalmente è stato raggiunto un accordo con i proprietari che supera i cavilli burocratici e fa sì che possa essere rispettata l'ordinanza sindacale con la quale intimavamo la messa in sicurezza del palazzo. In questo modo libereremo via San Carlo dalle transenne, garantiremo il libero passaggio dei pedoni e restituiremo vivibilità ai commercianti che, riconosco, hanno sofferto molto in questi mesi e meritano di tornare a lavorare con serenità».

E a proposito di lavoro, il Comune ha pubblicato un avviso per la ricerca di figure professionali per la realizzazione degli interventi nell'ambito del Pnrr. In particolare si ricercano due funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo, uno in progettazione e animazione territoriale, un analista informatico e un esperto amministrativo giuridico. «Con queste figure ha dichiarato l'assessora Annamaria Sadutto andremo a rinvigorire alcuni settori degli uffici comunali che svolgono funzioni strategiche».