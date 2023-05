La scuola secondaria di primo grado "Ruggiero" di via Trento sarà abbattuta e ricostruita. I lavori inizieranno entro quest'anno e dovranno essere completati nell'arco di un triennio. Ieri in giunta l'approvazione del progetto definitivo finanziato dal Ministero con un importo di 2,3 milioni di euro nell'ambito del Pinqua, il Piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare che di qui a poco stravolgerà interamente il volto del quartiere Acquaviva. Il nuovo plesso, così come è stato disegnato, sarà più ampio rispetto a quello da demolire con un maggior numero di aule e anche una palestra polifunzionale che potrà essere utilizzata non soltanto dagli studenti ma dall'intera comunità e diventare così uno spazio di socialità e aggregazione.

per consentire una riduzione dei consumi attraverso un sistema di isolamento termico, il posizionamento dei pannelli solari per garantire l'autosufficienza elettrica e l'adozione di impianti moderni rispettosi dei criteri di sostenibilità ambientale. Tra questi l'installazione di un modello elettrico all'avanguardia che ridurrà al minimo i consumi energetici e infissi in grado di trattenere il calore d'inverno. Scompariranno poi le barriere architettoniche e verranno predisposte guide con diversificazione dei materiali di rivestimento per l'accesso di persone con disabilità.«Con l'approvazione in giunta di questo progetto dice il sindaco Carlo Marino aggiungiamo un altro importante tassello al programmaal quale stiamo dedicando grande attenzione. Grazie al Pinqua, infatti, investiamo 15 milioni di euro per cambiare completamente volto a questa zona della città, nella quale realizzeremo tanti interventi che aumenteranno la qualità della vita. In questo caso, costruiamo una scuola nuova, moderna, con una palestra che diventerà un polo di attrazione per tanti giovani». «Proseguiamo la nostra intensa attività nel campo dell'edilizia scolastica dice l'assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Marzo sia realizzando nuove scuole che riqualificando quelle esistenti. Abbiamo dedicato un'attenzione particolare al progetto della media "Ruggiero", che si distingue per il suo carattere innovativo ed ecosostenibile. Grazie ai fondi del Pnrr poi stiamo dotando la città di scuole moderne ed efficienti, di nuove mense e di tante palestre».Resta un punto interrogativoLa Ruggiero ospita infatti circa 300 alunni.Si tratta tuttavia di spazi dove il Comune aveva già programmato di trasferiredi via Roma che come la Ruggiero sarà abbattuta e ricostruita entro quest'anno. La notizia dell'intervento al plesso di via Trento è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni e dal comitato di quartiere che ben conoscono le condizioni di obsolescenza in cui versa l'edificio: «Si tratta di una riqualificazione attesa e indispensabile dice Vincenzo Fiano del comitato Città Viva della quale potranno beneficiare tanti scolari e tante famiglie. L'auspicio è che il Comune acceleri anche sugli altri cantieri previsti nell'ambito del Pinqua, prestando maggiore attenzione alle richieste che giungono dal basso e soprattutto ponendosi in un ascolto attivo nei confronti dei cittadini residenti e delle realtà del territorio che in più occasioni hanno espresso dubbi su alcuni interventi e al contempo presentato proposte migliorative legate ai progetti del Pinqua e in linea con gli indicatori di sostenibilità richiesti dal Ministero».