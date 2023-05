Rigenerazione urbana dei cortili delle case popolari di via Trento, nuovo pressing di don Antonello Giannotti sul Comune di Caserta: «Si può fare. Abbiamo già iniziato a raccogliere le autorizzazioni delle famiglie residenti. Ora l'amministrazione faccia la sua parte». Il riferimento è alla possibilità di destinare una piccola frazione dei finanziamenti ministeriali previsti dal Pinqua il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare per il restyling delle corti e delle pertinenze degli alloggi di edilizia popolare del quartiere Acquaviva.

«Il sindaco Carlo Marino spiega don Antonello, parroco della chiesa di Nostra Signora di Lourdes - ha più volte ribadito di non poter investire fondi pubblici in aree private a meno che non ci fosse il parere unanime dei proprietari delle case riscattate, una trentina in tutto, e dell'Acer che in un complesso detiene il quarantanove per cento delle quote e in un altro l'ottanta per cento. Sia le famiglie che l'Agenzia hanno dato la loro disponibilità e si dicono d'accordo. Ora che non ci sono più ostacoli confidiamo quindi nell'impegno assunto dal primo cittadino, certi che terrà fede alle sue promesse».

L'annuncio è giunto ieri pomeriggio al termine della celebrazione di una messa itinerante officiata proprio nei cortili di via Trento e alla quale hanno preso parte oltre cinquanta persone con le quali il sacerdote si è trattenuto a lungo per dettagliare la sua proposta: «Si è trattato soltanto di una prima tappa chiarisce il parroco - ne seguiranno almeno altre due a giugno, una in via Acquaviva e l'altra in largo Alento nel rione Volturno. Anche qui officeremo messa e ci confronteremo con i residenti».

Un'altra sperimentazione dunque dopo la celebrazione della Via Crucis dello scorso marzo, che pure rappresentò una novità assoluta per il quartiere: «Si tratta di una iniziativa ha raccontato - che ho deciso di mettere in campo per portare il Vangelo ovunque, per diffondere la luce del Cristo risorto nelle zone buie, nei quartieri disagiati e tra le famiglie in difficoltà. Tutti insieme oggi pomeriggio (ieri, ndr) abbiamo pregato affinché i progetti del Pinqua possano coinvolgere anche questa parte del quartiere e il Comune decida di stornare i fondi a disposizione che nel complesso ammontano a circa 15 milioni di euro - per rendere possibile la rigenerazione degli spazi popolari. Noi crediamo che ciò si possa fare ma prima di rigenerare strade e fabbricati, come ho detto ai fedeli, dobbiamo rigenerare i nostri cuori, dare il buon esempio, impegnarci per i beni comuni, seminare opere buone ed essere lievito per questa terra. Poi vedremo che tutto inizierà a migliorare. Dobbiamo noi stessi farci portavoce del cambiamento, se desideriamo quel cambiamento».

«Il Pinqua rappresenta un treno da non perdere gli fa eco Vincenzo Fiano del comitato Città Viva una opportunità di rinascita per questo territorio e la proposta di don Antonello potrebbe realmente imprimere una svolta al futuro del quartiere. Da oltre un anno e mezzo chiediamo invano all'amministrazione comunale di inserire i cortili tra i progetti di restyling. Speriamo che l'intervento del parroco possa riaprire quel confronto e quel dialogo che si sono interrotti qualche mese fa». In relazione all'Acer si prevede a breve una nuova interlocuzione: «L'Agenzia spiega Fiano - ha già dato la sua disponibilità all'uso pubblico dei cortili, come testimonia quanto dichiarato e messo a verbale da uno dei suoi delegati in una delle assemblee di condominio tenute qui in via Trento, a condizione di non dover sostenere ulteriori spese».

Don Antonello ha già annunciato intanto un incontro con l'assessore all'Urbanistica, Domenico Maietta. «Spero di incontrarlo nei prossimi giorni ha detto - per esporgli nel dettaglio la mia proposta e sondare la disponibilità dell'Ente. Sono fiducioso che il progetto possa andare in porto». Sul caso via Trento era intervenuto due mesi fa anche il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, sollecitato dalle associazioni ambientaliste e dal comitato di quartiere, aveva chiesto lumi sul perché i progetti di riqualificazione di due aree di pertinenza delle case popolari Acer di via Trento, inizialmente inseriti nella proposta, ammessa al finanziamento con decreto ministeriale numero 804 del 20 gennaio 2022, fossero poi stati esclusi.