Si affaccia in maniera concreta nella scena del processo di trasformazione del trasporto pubblico locale lo stato mortificante in cui versa da decenni l'area di stazionamento dei bus dei servizi pubblici e privati antistante la stazione ferroviaria di Caserta. «Tra gli interventi strategici necessari a garantire piena operatività al sistema di mobilità regionale - dice Anthony Acconcia, amministratore unico di Air Campania, l'azienda regionale trasporti - abbiamo chiesto al presidente Vincenzo De Luca l'inserimento del finanziamento dei terminal-bus di Caserta in zona viale Ellittico-piazza Garibaldi per l'importo di 15 milioni di euro, di Villa Literno per 18,5 milioni e di Sparanise di 5 milioni».

Acconcia, 58 anni, nato negli Usa, origini a Capodrise dove è stato sindaco per due legislature, è stato direttore generale della Provincia e direttore generale del Consorzio dell'area di sviluppo industriale di Caserta, dal 2020 è amministratore unico di A.Ir.-Autoservizi irpini, società a capitale pubblico controllata per 100% dalla Regione Campania, il 23 dicembre scorso ha inaugurato il terminale dell'Autostazione di Avellino.

Da quest'opera moderna e funzionale partiamo per chiedere al direttore generale: in Irpinia hanno parlato di miracolo, è possibile altrettanto prodigio anche a Caserta per sanare l'indegno caos di automezzi pubblici che impegna parte di viale Ellittico e dell'area antistante la stazione ferroviaria? «Possibile e intendiamo procedere speditamente - dice Anthony Acconcia - le richieste di finanziamento avanzate nel giugno scorso riguardano la progettazione già definita per l'impianto di Sparanise e in via di fattibilità per quelli di Caserta e Villa Literno. Questi terminal della nostra provincia sono particolarmente importanti e funzionali all'interscambio ferroviario per la contiguità con le stazioni. Caserta in particolare vanta una sua priorità, riconosciuta nel corso di un sopralluogo effettuato da Luca Cascone, ingegnere, presidente della commissione consiliare regionale dei lavori pubblici e trasporti. L'attenzione sulle esigenze del capoluogo è stata costante, nella prima decade del prossimo gennaio si provvederà alla inaugurazione di strutture rinnovate a beneficio dell'utenza e del personale».

Quali strutture? «Si tratta delle nuove biglietterie e ufficio informazione che saranno operative subito, anche per i biglietti Unico Campania, nei locali sottostanti la pensilina della facciata principale della stazione ferroviaria, furono realizzati con ampie vetrine una decina di anni fa da Rete Ferroviaria e rimasti inutilizzati. Saranno quindi rimossi i botteghini esterni per rendere agevole lo stazionamento dei viaggiatori e servizi adeguati per il comfort del personale». Una buona notizia di fine anno e prospettive positive per il nuovo.

Storia decennale, l'incremento dei mezzi per i collegamenti urbani ed extraurbani comporta un affollamento disordinato e caotico nell'area della stazione ferroviaria. Qui ci si inoltra in un labirinto di automezzi, alcuni con cartelli e display di percorsi e destinazioni ben visibili, altri con indicazioni sommarie, altri senza. Si procede a tentoni, tra informatori cortesi e alzate di spalle, trovare il bus giusto è problematico. Su questo stesso lato e spesso anche nei pressi dell'aiuola parallela all'uscita del sottopasso, si fermano, per discesa-imbarco dei passeggeri, le autolinee nazionali, con imponenti autobus-jambo che aggravano l'ammucchiata.

Il terminal in progetto dovrebbe essere realizzato nella vasta area da risanare tra l'Università Luigi Vanvitelli e la stazione lasciate libere dai paninari e dal centro assistenza per extracomunitari, capannoni decadenti, recinzione muraria in parte abbattuta, sterpaglie e vegetazione erosiva dappertutto.