Vigile del fuoco ferito a Caserta nel volo della Befana: assolto il caposquadra

Assoluzione dal reato per intervenuta prescrizione, ma strada aperta per la condanna agli effetti civili. Si chiude in Cassazione il processo per una tragedia sfiorata in piazza Duomo a Caserta il 5 gennaio del 2014. Sfortunato protagonista era stato Salvatore Alfano, vigile del fuoco in servizio presso il nucleo Speleo alpino fluviale del Comando Provinciale di Caserta. Travestito da Befana, l'uomo era stato protagonista del tradizionale volo in piazza Duomo lanciando caramelle ai tanti bambini presenti. Qualcosa però era andato storto al momento del ritorno a terra, con le funi che avevano attirato all'indietro l'operatore, facendolo sbattere violentemente contro le pareti del campanile.

Le gravi lesioni riportate avevano reso necessario il ricovero in prognosi riservata presso l'ospedale di Caserta. Il procedimento penale che era stato aperto aveva visto quale indagato il caposquadra Angelo Di Benedetto, poi condannato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a sei mesi di reclusione per lesioni colpose e violazione delle norme antinfortunistiche. Condanna confermata dalla Corte di Appello di Napoli, ma adesso annullata per gli effetti penali dalla quarta sezione della Cassazione.

Secondo il collegio giudicante (presidente Patrizia Piccialli, relatore Maria Rosaria Bruno) «è invero interamente decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di verificazione del fatto. In assenza di intervenute cause di sospensione della prescrizione tale termine risulta interamente decorso alla data del 5/7/21».

Diverso il discorso per quanto riguarda invece le statuizioni civili per il risarcimento del danno. Da questo punto di vista, secondo gli ermellini «non può escludersi il carattere d'infortunio sul lavoro nell'incidente occorso al vigile del fuoco Alfano Salvatore. Invero, pur essendo l'episodio avvenuto in occasione di una manifestazione di beneficenza, lo stesso si è verificato in orario di lavoro, con attrezzature messe a disposizione del Comando dei VV.FF. e autorizzazione del Comandante». Ciò premesso emerge la responsabilità del Di Benedetto che, oltre ad essersi occupato dell'allestimento del sistema di funi, era il più alto in grado nella squadra preposta all'attività ed aveva anche assunto funzioni di coordinamento delle operazioni. Contestata anche l'omessa predisposizione di un sistema di comunicazione via radio.