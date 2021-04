A fuoco deposito di officina meccanica Fiamme domate, si segue la pista dolosa

SAN FELICE A CANCELLO - In fiamme, nella serata di ieri, il deposito di un’officina meccanica in via Barracco nella frazione di Cancello Scalo a San Felice. Non è ancora chiaro cosa ha scatenato le fiamme ma le forze dell’ordine seguono la pista dolosa. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Caserta e due pattuglie dei carabinieri della stazione locale, coordinati dalla Compagnia di Maddaloni. La ditta della famiglia Vinciguerra, che si occupa della trivellazione dei pozzi, lavora ad ampio raggio anche sul territorio Beneventano. Per fortuna, gli stessi proprietari sono riusciti a portare via anche diversi mezzi che si trovavano all’interno del capannone. Al momento, non è ancora possibile quantificare i danni, si attende il verbale dei pompieri che arriverà in mattinata. Nelle prossime ore, i militari dell’Arma procederanno al sequestro di filmati di telecamere private di videsorveglianza.

