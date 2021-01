SAN NICOLA LA STRADA - Rivolge un'ingiuria a sfrondo sessista nei confronti dei vigili urbani di San Nicola La Strada e viene denunciato per diffamazione. A darne la notizia è il comandante della polizia municipale, Alberto Negro: 'A seguito di accertamenti investigativi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere una persona resasi responsabile di diffamazione a mezzo social network nei confronti del Corpo di polizia locale di San Nicola La Strada. In data 11.01.2021, la persona denunciata commentava un post che segnalava un assembramento di persone in una zona del Comune di San Nicola La Strada. Il commento ledeva il prestigio e l’onore dell’intero Corpo con frasi irriguardose, offensive e diffamanti. Convocato presso gli uffici del Comando, la persona, una volta identificata compiutamente, veniva denunciata ai sensi dell’art. 595 del codice penale per il reato di diffamazione a mezzo social network".

