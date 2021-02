CASTEL VOLTURNO - E’ costato caro al gestore del locale d’Ischitella, a Castel Volturno, la festa organizzata il giorno di San valentino con centinaia di clienti, in dispregio a ogni regola antiassembramento, necessarie per il contenimento della pandemia da coronavirus. L’irregolarità era stata scoperta e smascherata lunedì da Luca Abete, l’inviato del Tg satiro Striscia La Notizia. Ieri sul posto sono arrivati i vigili del comando cittadino, che hanno apposto i sigilli al locale e notificato al gestore una contravvenzione di 5mila euro per aver contravvenuto a più norme previste dagli ultimi Dpcm.

