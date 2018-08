CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 28 Agosto 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA DI BRIANO - La villa del boss Antonio Iovine sarà affidata in comodato d'uso alla parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo di Villa di Briano. Lo ha deciso la giunta presieduta dal sindaco Luigi Della Corte. Si tratta di una villa costituita da un seminterrato, un primo e secondo piano con annesso giardino con doppio ingresso da via Pico della Mirandola e via Enrico Toti.Nel 2011 l'immobile era stato trasferito dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al patrimonio indisponibile del Comune di Villa di Briano. E cosa più unica che rara, in quanto i beni immobili confiscati alla criminalità spesso vengono abbandonati a se stessi, quasi subito era stato destinato a organizzazioni sociali e umanitarie. In passato, dal 2013 al 2015, la villa del boss era stata sede della comunità parrocchiale San Giuseppe di San Cipriano di Aversa, della Protezione civile «Azzurra» e una parte del fabbricato era in uso al Nucleo Guardie Zoofile. Attualmente il fabbricato non ospitava nessuna associazione. Così il parroco don Giuseppe Sagliano ha fatto richiesta per aver l'intero immobile e per potervi realizzare un centro culturale e sociale.