Una vite canadese color vinaccia, una pandorea dai fiori rosa, tanti gelsomini gialli. E ancora: siepi di oleandro bianco, glicine, ibiscus, tulipani rossi, cespugli di alloro e un filare di bouganville che raggiungeranno i dieci metri di altezza. Sono alcune delle centinaia di specie piantate dai volontari in villetta Giaquinto con due finalità: una estetico-funzionale per rendere ancora più green l'area verde attrezzata di via Galilei e l'altra di tipo didattico destinata ai numerosi bambini tra i 2 e i 10 anni che frequentano questo spazio che si estende per circa 7.554 metri quadrati.

«Negli ultimi quattordici mesi spiega Giuseppe Messina, agronomo e volontario del comitato che gestisce la villetta comunale dal 2016 per effetto di un patto di collaborazione abbiamo realizzato un giardino mediterraneo, con alcune delle piante presenti sui colli Tifatini, e uno esotico con essenze provenienti dal Brasile, dall'Eritrea, dagli Usa e persino dai Caraibi, un'area destinata alle piante aromatiche ed officinali, tra queste l'aloe e il tarassaco, un laboratorio foliage attraverso il quale mostriamo ai più piccoli le trasformazioni subite dalle piante nei cambi di stagione, un orto e infine uno spazio dove raccogliamo le sostanze organiche per trasformarle in compost che viene poi utilizzato per concimare il terreno».

Messina spiega anche che è «stato piantato persino una ginkgo biloba, una delle più antiche del pianeta, sopravvissuta alla seconda glaciazione. Quasi tutte le piante sono il frutto di donazioni di cittadini e occupano un terzo della villetta. Sono state già tutte catalogate e presto avranno anche un QR code». A queste vanno poi aggiunti gli alberi di arancio che anche quest'anno serviranno a realizzare liquori e marmellate, il cui ricavato sarà reinvestito nella rigenerazione dell'area. Solo ieri i volontari hanno raccolto 800 chili di arance.

I lavori svolti dai volontari rischiano però di essere vanificati dall'imminente apertura del cantiere del Pnrr. In programma c'è il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione di alcune giostrine e la riqualificazione di altre, la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e irrigazione. Il progetto, finanziato per oltre 300mila euro, è atteso da gennaio 2023.

«Abbiamo chiesto all'amministrazione dice Raffaele Petrella, presidente del comitato di prendere in considerazione la possibilità di frazionare il cantiere in più blocchi al fine di garantire una fruizione parziale dell'area per l'intera durata dei lavori. Ciò anche per scongiurare una interruzione prolungata delle attività di manutenzione e cura del verde che metterebbero a rischio la sopravvivenza di centinaia di arbusti, bulbi e fiori messi a dimora dai volontari nell'ultimo anno». Il comitato ha chiesto anche una rimodulazione del progetto per far sì che i lavori siano funzionali alle esigenze di chi frequenta la villetta. Tra le richieste la riapertura dell'ingresso da corso Trieste, l'installazione di almeno due fontanelle, la realizzazione di un bagno per disabili, la costruzione di un piccolo deposito per gli attrezzi necessari alla cura del parco, l'inserimento di un campo di bocce e di un percorso vita, la realizzazione di un pergolato all'ingresso da via San Carlo e la trasformazione dello skate park, previsto dal progetto, in uno spazio polifunzionale per ospitare lezioni di yoga e pattinaggio. Superfluo per i volontari l'impianto di irrigazione, considerato un'opera invasiva che potrebbe mettere a rischio il vivaio.