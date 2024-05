«Dimitri era nato in Ucraina, ma era cresciuto qui. Era uno di noi, era un ragazzo di Villa Literno. Ed era uno dei più belli, simpatici e allegri. Non è giusto che la sua vita si sia spezzata così presto». I coetanei di Dimitri Tammaro Iannone, il venticinquenne morto nell’incidente stradale la notte fra sabato e domenica sulla via che congiunge Villa Literno a Castel Volturno, nel quale hanno perso la vita altri due ragazzi e tre persone sono rimaste ferite in maniera grave, si dicono tutti sotto choc.

APPROFONDIMENTI Incidenti tra Villa Literno e Caserta Ischia, incidente sul lavoro Codevigo, schianto frontale con un furgoncino: morti due motociclisti, erano marito e moglie. Chi sono

Dimitri, adottato a cinque anni da una famiglia del posto - mamma insegnante di religione, papà impiegato alla Indesit di Teverola - si era integrato perfettamente nella comunità locale. E a diciassette anni, nel 2017, divenne popolare a livello nazionale partecipando alla prima edizione del reality di Rai2 “Il Collegio”. Ambientato in una scuola degli anni ’60, il giovane studente si distinse nella classe per essere uno dei più allegri e spigliati. E infatti, alcuni personaggi popolari lo hanno ricordato ieri pubblicando dei contenuti social su propri account, come Alessio Milanesi e Pietro Dell'Aquila, con alcune foto e video che avevano registrato sul set del programma. Anche i fan e altri personaggi televisivi e del web hanno voluto scrivere delle parole per ricordare il giovane.

Un esempio è Sabrina Cesereto, conosciuta da tutti per essere «La Sabri Gamer» su Youtube, che sotto a un post che lo ha ricordato ha scritto: «Quanto dolore e quanto imprevedibile la vita. Un abbraccio a tutta la sua famiglia, un dolore che nessuno dovrebbe provare». Lei è stata seguita da Matteo Diamante, che ha scritto: «Mi sono venuti i brividi! Poveri ragazzi. State attenti quando guidate. Un abbraccio alla famiglia».

Ma dopo quella esperienza sul piccolo schermo, seppure sul profilo Facebook aveva ancora indicato come lavoro “actor”, Dimitri aveva abbandonato il mondo dello spettacolo e la possibilità di farne parte. Qualche amico a Villa Literno ricorda che subito dopo la partecipazione alla trasmissione televisiva provò a fare delle comparse nei tanti film in produzione a Napoli, ma si trattava di impegni che non lo soddisfacevano. E allora provò una strada alternativa per affermarsi nella vita, quella degli studi di odontoiatria nei quali era impegnato da qualche anno. Poi aveva conosciuto una ragazza del vicino territorio di Giugliano e fra i due era nata una relazione sentimentale molto spontanea e sincera.

Jawel Abbruzzese, il suo nome, è la ventunenne rimasta ferita nel tragico incidente di via delle Dune, dove oltre al suo Dimitri, o Tammi, come lo chiamava, dal secondo nome, sono morti anche il miglior amico di lui, Gabriel Badica, e la diciannovenne Filomena Del Piano. Jawel adesso lotta fra la vita e la morte all’ospedale di Aversa. Il corpo di Dimitri, invece, è all'obitorio di Giugliano in attesa dell’esame autoptico. «Un ragazzo che aveva una vita radiosa davanti a sé - dice fra le lacrime un vicino di casa, nella località Castello, dove viveva - e che il destino ha portato via così presto, nel fiore della vita».

Anche il sindaco di Villa Literno, Valerio di Fraia, lo ha ricordato: «Non lo conoscevo personalmente - ha detto - ma la nostra comunità non è molto grande, di fatto ci conosciamo tutti; per cui ricordo la sua personalità allegra e spontanea. Mi stringo al dolore di sua madre e del padre. Sono tragedie che non dovrebbero mai accadere».