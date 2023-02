Festa sportiva a Villa Literno, a poche ore dalle sfilate inaugurali del 38° carnevale cittadino. Milletrecento maratoneti hanno preso parte alla decima edizione della StraLiterno di 10 chilometri, la gara organizzata dalla RunLab nel ricordo del podista locale Antonio Andreozzi, morto mentre s'allenava vicino allo stadio un anno e mezzo fa. In memoria del dipendente comunale, appassionato della corsa, una maglia speciale consegnata al figlio dal sindaco Valerio Di Fraia e dal presidente del comitato organizzatore Agostino D'Alterio. Runners da tutta la regione per il decennale della manifestazione podistica, patrocinata dal Comune e da diverse associazioni del territorio.

APPROFONDIMENTI Carnevale, 38 anni di fantasia e colori per Villa Literno

Un centinaio le società rappresentate. Percorso blindato dalle forze dell'ordine lungo alcuni assi viari, tra cui corso Umberto, con pavimentazione completamente rifatta per motivi di sicurezza. Unico giro di 10 chilometri che ha visto piazza Garibaldi al centro delle tabelle di marcia, con partenza e arrivo alle spalle della statua dello storico condottiero, avvolta da un enorme totem pubblicitario. Chiusa l'arteria per le superstrade, trasformata in area servizi e parcheggi, con il quartier generale nella vicina sala polifunzionale intitolata a Giuseppe Rovescio, un giovane liternese impegnato nel sociale, vittima di camorra 20 anni fa. Il sindaco Di Fraia in prima fila, a testimoniare l'impegno dell'amministrazione comunale, che ha contribuito al conio della medaglia donata a tutti i finisher. Start list con i migliori velocisti, che hanno espresso al meglio le proprie capacità tecniche su un percorso piatto. La viabilità è stata coordinata dalla polizia locale, in collaborazione con alcune associazioni di protezione civile. Il via alle 8.30 dopo un momento di preghiera e la benedizione del parroco. Partono veloci in quattro, mentre il gruppo comincia a sgranarsi dopo la prima curva. In testa rimarrà per tutta la corsa il 25enne Marco Vetrano, da quest'anno in forza all'Atletica Nolana. Con il passare dei chilometri l'ex atleta del Baiano Runners aumenta il vantaggio sugli inseguitori, mentre tra le donne subito il luce la favorita Francesca Maniaci dell'Atletica Marcianise. Entrambi tagliano il traguardo nelle rispettive classifiche in solitaria con largo margine sugli avversari. Vetrano fa registrare 31'52", staccando di 1' il diretto contendente, Giuseppe Olimpo (Isaura Valle Irno).

Terzo giunge Gennaro Betti (Atletica Riardo, 32'55"), mentre quarto e quinto si classificano Francesco Feola (Podistica Normanna, 33'14") e Aniello Coppeto (Atletica Nolana, 33'23"). La Maniaci (36'22" all'arrivo) fa il vuoto alle sue spalle e per applaudire la seconda, Barbara Travaglio (FelixRunning), passano 2 minuti. La giovane Francesca Palomba (Caivano Runners) è terza in 39'23". Ai piedi del podio Giuseppina Lamula (Atletica Teverola, 40'05") e Teresa Stellato (Atletica Marcianise, 40'14"). La classifica per società è appannaggio della Podistica Frattese. Il commento tecnico è stato dei maratoneti Martina Amodio e Gennaro Varrella, coadiuvati dall'ex campionessa Giovanna Tessitore.