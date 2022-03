In Villa Literno i carabinieri hanno tratto in arresto un 32enne algerino. L’uomo ha strappato di mano un telefono cellulare a una 33enne di Valmontone, dandosi poi alla fuga. Inseguito e raggiunto dai militari dell’Arma ha opposto resistenza. Con non poche difficoltà i carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.