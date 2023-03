Villa Literno, pirata della strada travolge e uccide un uomo in bicicletta: arrestato un 28enne

Un 28enne albanese è stato fermato dai carabinieri di Villa Literno per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Un 59enne albanese stava percorrendo in bici la strada provinciale 18 «Santa Maria a Cubito», nel comune di Villa Literno, diretto a Giugliano in un centro diagnostico per degli esami, quando è stato investito da un furgone che viaggiava a velocità sostenuta e che, dopo averlo travolto, si è allontanato tamponando una seconda auto e ferendone il conducente.

Il 59enne è morto sul colpo. I carabinieri hanno ricostruito in poche ore l'accaduto, identificando il 28enne alla guida del furgone e procedendo al fermo.

Il giovane è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'autorità giudiziaria.