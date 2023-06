È arrivato il commissario straordinario con la funzione di "traghettatore". L'avvocato Antonio Caradonna si è insediato sulla poltrona che scotta: il fondatore dell'associazione "Avvocati calatini" deve lasciare definitivamente la sponda dell'omologa del concordato preventivo per approdare su quella della normalità gestionale che ancora non c'è. Zavorrato da 33 milioni di euro di debiti (le metà con Agenzia delle Entrare e Inps), alle prese con la liquidazione del patrimonio immobiliare per soddisfare i creditori, l'ex ente morale è in una fase oltremodo delicata: non è ancora libero dai vincoli finanziari e dipende ancora, per la stabilità finanziaria, dai 3 milioni di euro garantiti dalla Regione.

C'è in gioco il futuro. E, infatti, con sano realismo Caradonna conferma: «Che deve essere completata la fase di liquidazione, per il Villaggio è in gioco il futuro. Affinché la Fondazione termini nel migliore dei modi questa fase molto delicata della sua storia lavorerò incessantemente e con la massima disponibilità, con tutti gli organi individuati dopo la procedura di omologazione». Dialogo aperto con i creditori, con il commissario liquidatore (Monica Osteria), con il commissario giudiziale (Roberto Tizzano), con l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, la Regione e il Comune. Nulla può essere lasciato al caso visto che la procedura di alienazione all'asta degli immobili sta entrando nel vivo. Il risultato finanziario finale, dopo le prime aste andate deserte, è tutt'altro che scontato. Caradonna non è atteso solo dalla sfida contabile.

«Contestualmente - annuncia - porrò in essere tutti gli atti necessari per la ricostituzione di un nuovo consiglio di amministrazione che si occuperà del rilancio reale e concreto dell'istituzione che continua ad essere un punto di riferimento nell'ambito della formazione e del welfare campano e non solo. L'obiettivo è salvaguardare l'interesse dei ragazzi e proiettare il Villaggio verso il futuro». Ad accogliere il neocommissario, il sindaco Andrea De Filippo: «È doveroso ringraziare il generale Alineri e De Luca per il lavoro svolto. Sono lieto che un maddalonese, profondo conoscitore della realtà locale, possa guidare un ente che è un pezzo fondamentale della storia locale. Conosco l'avvocato Caradonna dai banchi del liceo, pertanto consapevole della sua sensibilità, chiedo che si lavori anche alla valorizzazione del plesso che ospita il Villaggio poiché l'ex palazzo ducale e poi caserma Bixio è l'ombelico urbanistico di Maddaloni. Il luogo per antonomasia dell'origine e della memoria collettiva».

In attesa di un colloquio di lavoro, De Filippo anticipa una richiesta di natura amministrativa: «È necessaria una spending review ulteriore a partire dal taglio delle consulenze. Condizione necessaria affinché si proceda ad alleggerire i tanti sacrifici affrontati dai dipendenti con forti tagli agli stipendi». Il ritorno al vertice di un maddalonese che ha conosciuto il fondatore don Salvatore, travalica l'ambito locale. Il primo ad esprimere congratulazioni è il figlio Stefano Andreotti. Il figlio del "divo Giulio", di fatto cofondatore del Villaggio, auspica che l'«Avvocato Caradonna prosegua l'opera brillante avviata dal commissario De Luca per riportare il Villaggio ai fasti che furono raggiunti con l'indimenticabile don Salvatore». Anche l'assessore regionale al welfare Lucia Fortini, protagonista del piano di rilancio, ha subito precisato: «La Regione e il presidente Vincenzo De Luca continueranno a sostenere la fondazione e la sua comunità». Parole decisive perché la Fortini e De Luca hanno voluto per il Villaggio un «approdo a decisioni certe e definitive». Una strategia, accolta dal Tribunale grazie a concrete garanzie finanziarie: 2,5 milioni di euro (in aggiunta i tre annuali correnti) da destinare a sostegno del concordato.