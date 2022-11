Villetta di San Clemente a Caserta: «Lavori fermi e spreco di denaro»

Villetta di San Clemente, lavori di restyling ancora fermi al palo. Da febbraio. Non c'è pace per l'ex area verde di via Galatina, chiusa ormai da undici mesi. Qui il Comune di Caserta ha deciso di realizzare una pista di pattinaggio e un intervento di ammodernamento del sito con la realizzazione di nuove giostrine, un campetto sportivo polivalente e un nuovo impianto di illuminazione grazie ad un finanziamento di quasi mezzo milione di euro ma il cantiere si è fermato dopo poche settimane per una serie infinita di ostacoli. Il primo di natura burocratica.

L'area dove sorgeva la villetta non è infatti di proprietà comunale bensì dell'Istituto diocesano di sostentamento clero. Per questo spazio l'ente paga alla Chiesa un canone di locazione di dodicimila euro all'anno per effetto di un contratto in scadenza nel dicembre del 2023. Avviati i lavori, peraltro senza il parere favorevole del legittimo proprietario, il Comune è stato costretto a fermarsi poco dopo dinanzi alle proteste dell'Idsc, che ha intimato all'amministrazione di ripristinare lo stato dei luoghi. L'ente, in un primo momento, ha deciso quindi di procedere con un esproprio dell'area per bypassare la richiesta dell'Istituto, salvo poi ripensarci e valutare l'ipotesi dell'acquisto. Nel frattempo sono subentrati anche la crisi economica e il rincaro delle materie prime che hanno fatto lievitare i costi del cantiere, costringendo l'ente a rivedere il progetto e, probabilmente, ad approvare una variante che tenga conto della maggiorazione delle spese. Tutto ciò ha allungato notevolmente i tempi e nessuno al momento è in grado di dire con certezza quando riaprirà il cantiere. La vicenda della villetta è tornata sotto i riflettori in occasione dell'ultimo consiglio comunale per un intervento del consigliere di opposizione, Paolo Santonastaso, che sul tema ha presentato tra febbraio e agosto ben tre interrogazioni e due solleciti.

«Ho chiesto all'amministrazione lumi sullo stato dell'arte - spiega Santonastaso - per sapere quando sarebbero ripresi i lavori e soprattutto penso che i cittadini abbiano il diritto di sapere come si intende procedere in merito all'annessione dell'area al patrimonio comunale, se attraverso un esproprio, come più volte annunciato in questi mesi dall'assessore al ramo, oppure, come emerso dal civico consesso dell'altro giorno, attraverso l'acquisizione dell'area. Nel frattempo trovo molto grave il fatto che il Comune abbia deciso di accogliere le istanze della ditta incaricata dei lavori in riferimento all'aumento dei costi. Fermo restando che l'azienda ha firmato un contratto che deve essere rispettato, penso che l'ente, di fronte ad una simile inadempienza, abbia il dovere di procedere ad una rescissione e chiedere un risarcimento, per non esporre la città ad un ulteriore danno economico. Per ogni mese in cui la villetta è stata chiusa, l'amministrazione ha continuato infatti a pagare un canone mensile di mille euro, senza che nessuno potesse usufruirne e in attesa che riprendessero i lavori. Se a ciò aggiungiamo anche gli ulteriori costi legati al cantiere, sarà inevitabile il danno per la collettività. Ritengo ci siano gli estremi per un esposto alla Corte dei Conti perché qui si configura un danno erariale. Infine conclude il consigliere c'è da considerare il dato sociale. Nella frazione di San Clemente, tristemente nota per la presenza di cave e cementifici, quell'unica area verde rappresentava uno spazio vitale per tante famiglie, anziani e bambini che da undici mesi ormai sono costretti a spostarsi nelle borgate vicine».