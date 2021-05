Ergastolo confermato anche in Cassazione. Nessuno sconto di pena per il trentanovenne Ciro Guarente (nella foto a destra), imputato per l’omicidio, avvenuto ad Aversa nel luglio 2017, dell’attivista omosessuale Vincenzo Ruggiero (nella foto a sinistra), ucciso a colpi di pistola quattro anni fa.

