Giovedì 2 Maggio 2019, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vincere da Grandi» è un progetto sportivo, educativo e sociale, nato dalla sinergia tra Coni e Lottomatica, che offre, gratuitamente, a ragazzi dai 5 e ai 14 anni, che vivono in contesti territoriali, una concreta opportunità di crescita e di sviluppo corretto. Martedì 7 maggio (ore 15.30) la presentazione del progetto in piazza Umberto I a Marcianise. Interverranno Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Fabio Cairoli, amministratore delegato Lottomatica, con la partecipazione di Clemente Russo, vicecampione olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012, Gianni Maddaloni, presidente della Star Judo Club e padre di Pino, oro olimpico a Sydney 2000, e molti altri campioni e testimonial sportivi, protagonisti di esibizioni e incontri di boxe e judo. Un pomeriggio di sport in piazza, alla presenza del sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, per declinare praticamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alle comunità e alle famiglie meno agiate.