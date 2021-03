La De Bendata fa tappa a Capodrise Centrati 33mila euro al Super Enalotto

CAPODRISE - La Dea Bendata, a quanto pare, ha un debole per Caserta. Non si placa la pioggia di euro che sta investendo la provincia, dall’entroterra al litorale.

L’ultima vincita è stata registrata a Capodrise, nel tabacchi al civico 152 di via Santa Croce: un giocatore ha centrato un «5» da quasi 33mila euro al SuperEnalotto. Il Jackpot, intanto, continua a crescere toccando la quota stellare di 127 milioni; la somma sarà in palio nella prossima estrazione. In Campania, il «6» manca dal 30 dicembre del 2014, con i 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia, nel napoletano.

Tornando a Caserta, è di pochi giorni fa una vincita al vecchio, caro Lotto fatta a Marcianise: grazie a una giocata su «tutte le ruote», l’avventore di un bar si è portato a casa ben 37mila euro. Il 6 marzo, la Fortuna ha fatto tappa, invece, a Mondragone: sempre al Lotto, sono stati vinti 32mila euro per effetto di un terno sui numeri «3-4-73» della ruota di Napoli.

